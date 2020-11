Weltfrühgeborenentag: Würzburger Uni-Kinderklinik leuchtet lila

Zum Frühgeborenentag am 17. November wird das Hauptgebäude der Würzburger Universitäts-Kinderklinik ab dem späten Nachmittag lilafarben beleuchtet.

Die weltweite Aktion unter dem Motto "Purple für Preemies" soll darauf hinweisen, wie wichtig die medizinische Forschung für die Behandlungsmöglichkeiten und die Langzeitgesundheit von Frühgeborenen ist. Initiatoren sind der europäische Elternverband EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) und der Bundesverband "Das frühgeborene Kind".

Würzburger Elterninitiative Kiwi seit 30 Jahren aktiv

An der Würzburger Universitäts-Kinderklinik, wo jedes Jahr mehr als 350 frühgeborene Kinder behandelt werden, unterstützt die Elterninitiative Kiwi e. V. seit 1990 die Arbeit der Intensivstation. Das Engagement von Kiwi ist auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen.

Anlässlich des Frühgeborenentags weist Prof. Christoph Härtel von der Würzburger Universitätsklinik deshalb darauf hin, wie wichtig das Engagement des Vereins sei. "Frühgeborene Kinder bedürfen in besonderem Maße unserer medizinischen Fürsorge", so der Direktor der Universitäts-Kinderklinik. "Um dem gerecht zu werden, ist eine ganzheitliche, familienzentrierte Betreuung unerlässlich. Diese wird durch Kiwi seit vielen Jahren vielfältig unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind."

Eines der drei größten Versorgungszentren in Bayern

Das Würzburger Perinatalzentrum gehört zu den drei größten Zentren für die Versorgung von Frühgeborenen in Bayern. Jährlich kommen in Deutschland etwa 70.000 Neugeborene auf die Welt, die zu früh, das heißt vor der 37. Schwangerschaftswoche, geboren werden.