Weltfrauentag: Filme, Führungen, Foto-Shooting

In Fürth bietet das Programmkino "Babylon" die digitale Filmreihe "Starke Frauen" an. Vom 8. bis zum 10. März kann der Film "Jenseits des Sichtbaren" über die Malerin Hilma af Klint heruntergeladen werden. Auch in Bamberg gibt es Kino von Frauen für Frauen - und natürlich auch für Männer. Die Stadt zeigt in Zusammenarbeit mit dem "Lichtspielkino" online den Film "Walchensee Forever". Die deutsch-amerikanische Regisseurin Janna Ji Wonders porträtiert darin ihre Familie - aus Sicht der Frauen.

Stadtgeschichte aus Sicht der Frauen

Der 'Tourismus und Marketing Verein' in Erlangen hat anlässlich des Weltfrauentags einen neuen kostenlosen Audioguide zur Erlanger Stadtgeschichte online gestellt. Unter dem Motto "Erlangerinnen in Bewegung" geht es um das politische und gesellschaftlichen Engagement von Frauen in Erlangen . Die Audio-Führung können sich Interessierte unter www.erlangen.info/audioguide herunterladen.

Fotoshooting und Styling für Unternehmerinnen

In Pegnitz im Landkreis Bayreuth haben sich mehrere Fotografen zusammengetan, um Unternehmerinnen zu unterstützen. Sie verlosen insgesamt acht professionelle Foto-Shootings inklusive Styling. Bewerbungen sind bis inklusive 8. März möglich - und zwar über den Instagram- oder Facebook-Account der Pegnitzer PR-Agentin Verena Lienhardt. Die beteiligten Fotografen verzichten auf ein Honorar. Sie bitten stattdessen um Spenden, die dem Frauenhaus in Bayreuth zugute kommen sollen.