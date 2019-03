Vor zehn Jahren lag der Frauenanteil im Landtag noch bei 31,6 Prozent. Innerhalb von zwei Legislaturperioden ist er um fast fünf Prozent gesunken. Dabei soll der Landtag ein Abbild der Gesellschaft sein und die besteht bekanntlich zu etwa 50 Prozent aus Frauen. Im Vergleich der Länderparlamente liegt Bayern damit im letzten Drittel. Ganz oben steht Thüringen mit einem Frauenanteil von über 40 Prozent.

Unter zehn Prozent Bürgermeisterinnen

Die Kommunalpolitik in Bayern ist noch männerdominierter. Nicht mal jedes zehnte Rathaus wird von einer Frau geleitet. 8,5 Prozent der "berufsmäßigen" und 10 Prozent der ehrenamtlichen Bürgermeisterämter besetzen Frauen. Noch weniger Frauen haben auf Landkreisebene das Sagen. 66 Landräten stehen gerade mal fünf Landrätinnen gegenüber (Stand Juli 2018).

Auch in der Kommunalpolitik liegt die Quote in Bayern unter dem Bundesdurchschnitt. Laut der Politikberatung "EAF Berlin" stellten Frauen im Jahr 2018 in Deutschland 9,6 Prozent aller Bürgermeister/innen.

Die Gründe: Straßenbau schlägt Soziales

Die Professorin Barbara Thiessen erforscht an der Hochschule Landshut, warum sich Frauen weniger in der Politik engagieren als Männer. Sie betont: Das Interesse an Politik sei bei Männern und Frauen erst mal gleich hoch. Allerdings würden Themen, mit denen Frauen häufig zu tun haben, in der eher männerdominierten Politik häufig als im Vergleich unwichtig erachtet: Straßenbau ist wichtig, soziale Themen weniger.

Frauen sind laut Thiessen außerdem eher an einer sachorientierten Diskussionskultur interessiert. Persönliche Angriffe und sexistischer Umgang, wie teilweise in Kommunalparlamenten vorzufinden, schreckten Frauen ab.

Dazu komme, dass Frauen gerade in ländlicheren Gegenden oft mehr Verantwortung in der Familie übernehmen würden. Gemeinderatssitzungen am Abend sind damit schlecht zu vereinen.

Streit um die Quote

In einem Forschungsprojekt will Barbara Thiessen Vorschläge entwickeln, was sich in der (Kommunal-) Politik ändern müsste, damit Frauen sich eher beteiligen. Viel kommt auf die Parteien an.

"Ein entscheidender Punkt ist, wie es den Parteien gelingt, Frauen auf aussichtsreiche Listenplätze zu setzen." Professorin Barbara Thiessen, Hochschule Landshut

Eine wirksame Möglichkeit, das umzusetzen sind Quoten. Nur: So schnell werden die in Bayern nicht kommen.

Letzte Woche hat der Bayerische Landtag Vorschläge für eine Quotierung von Wahllisten abgelehnt. Sie stammen von SPD und Grünen, die ihre Listen freiwillig abwechselnd mit Frauen und Männern besetzen. In Brandenburg wurde ein vergleichbares Gesetz verabschiedet.

Konservativere Parteien sind häufig gegen Quoten. Der Anteil der Frauen in der CSU-Fraktion im Landtag liegt deutlich unter dem Durchschnitt. Der Erfolg der CSU erklärt also zum Teil, warum der Frauenanteil in der bayerischen Politik recht niedrig ist.

Es tut sich (ein bisschen) was

Viele Parteien versuchen gezielt Frauen zu gewinnen – auch die CSU. Es gibt Mentoring-Programme, mit denen sie unterstützt werden sollen. Auch der Bayerische Gemeindetag meint, dass die "Anzahl der Rathauschefinnen viel zu gering" sei. Am 11. und 12. März findet der 3. Bürgermeisterinnenkongress "Frauen führen Kommunen" in Starnberg statt. Den Frauen soll ein Forum für Gedankenaustausch und Vernetzung geboten werden.

Die Chefs sind fast immer Männer

Eine ganze Reihe von Studien beschäftigt sich mit dem Frauenanteil in der Wirtschaft. Ein paar Beispiele zeigen, dass es dort ähnlich wie in der Politik aussieht. So finden sich in kommunalen Unternehmen in Bayern wenig Frauen im Top-Management.

Wissenschaftler der Zeppelin Universität in Friedrichshafen sehen den Freistaat mit einem Anteil von 12,3 Prozent Frauen in Chefetagen auf einem der letzten Plätze. Berlin kommt demnach auf 31,5 Prozent. Grundsätzlich bemängeln die Forscher den geringen Frauenanteil bei öffentlichen Unternehmen, weil gerade diese eine gesellschaftspolitische Vorbildfunktion hätten.

Bei den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) steht Bayern laut einer Studie der KfW-Bank etwas besser da als viele andere Bundesländer. Allerdings werden auch nur 21 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen von Frauen geführt. Damit liegt Bayern aber immerhin im oberen Drittel.

In einem Bereich steht Bayern ganz oben: Die Arbeitsmarktzahlen sind im Vergleich der Bundesländer, auch was Frauen angeht, sehr gut. Dafür sorgt die brummende Wirtschaft. Trotzdem haben in Bayern Männer häufiger sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen als Frauen. Der Unterschied liegt dabei über dem deutschen Durchschnitt. Wie überall in Deutschland verdienen Frauen in allen Berufsgruppen weniger als ihre männlichen Kollegen.

Der kleine Überblick am Weltfrauentag zeigt: Es bleibt ganz schön viel zu tun in Sachen Gleichberechtigung und Teilhabe.