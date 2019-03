vor etwa einer Stunde

Bürgermeisterin: Annika Popp aus Leupoldsgrün

Am Weltfrauentag geht es um die Rechte der Frauen. In Führungspositionen und in der Politik sind sie nach wie vor selten, auch in Franken. Aber es gibt sie, wie Annika Popp: 31 Jahre, Bürgermeisterin in Leupoldsgrün und Mutter.