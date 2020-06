Weltflüchtlingstag: Friedliche Kundgebung in München

Am Samstagnachmittag haben auf dem Münchner Odeonsplatz laut Veranstalterangaben etwa 100 Menschen im Rahmen des "World Refugee Day" an einer Kundgebung teilgenommen.

Das ungewisse Schicksal in Flüchtlingslagern

Demonstranten und Redner auf der Bühne forderten unter anderem "eine Gesellschaft, in der es keine Grenzen gibt". Zudem erinnerten Teilnehmer immer wieder an das ungewisse Schicksal von Menschen, die an den europäischen Außengrenzen in Flüchtlingslagern warteten.

Weltweit wollen die Vereinten Nationen am Weltflüchtlingstag auf den Mut und vor allem auf die Sorgen und Nöte von Flüchtlingen aufmerksam machen. Aktuell sind so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Nach einem deutlichen, coronabedingten Rückgang im April sind zuletzt auch wieder mehr Migranten in Europa angekommen. Die Route über das östliche Mittelmeer - also über die Türkei und Griechenland - ist nach wie vor die "aktivste Migrationsroute nach Europa".

Caritas-Dachverband: Globale Solidarität gefordert

Deutschlandweit hatten im Laufe des Tages Politiker, Verbände und Kirchenvertreter den Schutz von Menschen auf der Flucht angemahnt. Außenminister Heiko Maas wies darauf hin, dass die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikt und Verfolgung fliehen mussten, im vergangenen Jahr erneut gestiegen ist - auf fast 80 Millionen Menschen. Die große Mehrheit davon finde Aufnahme in Nachbarländern, die häufig selbst unter Krisen und Armut litten, so Maas.

Der Caritas-Dachverband erklärte, genauso wie die Corona-Krise erfordere die Flüchtlingsproblematik globale Solidarität. Der Bamberger Erzbischof Schick rief die reichen Staaten auf, ihren Beitrag zu leisten, damit in den Entwicklungsländern ein menschenwürdiges Leben möglich werde. Dabei könne schon ein Bruchteil der Summen helfen, die jetzt für die Rettung von Fluggesellschaften und anderen Unternehmen bereitgestellt würden.

Wegen Corona: Teilnehmer versuchten Mindestabstand einzuhalten

Auf der Bühne am Münchner Odeonsplatz schilderten Menschen in Texten und Liedern ihre eigene Fluchtgeschichte. Die Kundgebung verlief insgesamt friedlich, alle Teilnehmer trugen Mundschutz und versuchten, den Mindestabstand einzuhalten. Organisiert wurde die Demonstration unter anderem vom Bayerischen Flüchtlingsrat und vom Kulturzentrum "Bellevue di Monaco".