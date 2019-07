Welterbe-Titel für Augsburg

Die Entscheidung ist gefallen: Die Stadt Augsburg war mit ihrer Bewerbung um den Titel Unesco-Weltkulturerbe erfolgreich und wird mit ihrer historischen Wasserwirtschaft in der Liste der Welterbestätten aufgenommen. Das beschloss das Welterbe-Komitee heute in Aserbaidschans Hauptstadt Baku.

"Im Augsburger Wassermanagement-System spiegeln sich viele Jahrhunderte Erfindergeist", betonte Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission. Die Innovationskraft des Wasserbaus präge das Gesicht der Stadt bis heute.

Bayerns Kunstminister Bernd Sibler sprach von einer "großartigen Auszeichnung" für den Freistaat. Damit gebe es nun insgesamt acht Welterbestätten in Bayern.

22 Stationen zählen nun zum Augsburger Weltkulturerbe

Schon die Römer, die Augsburg vor zwei Jahrtausenden als Augusta Vindelicum gründeten, leiteten über viele Kilometer Wasser in die Stadt. Im Mittelalter begann dann die systematische Nutzung des Wassers auch als Wirtschaftsfaktor.

Das historische Wassersystem kann man in Augsburg noch an vielen Stationen erleben, besonders die Lechkanäle in der Altstadt prägen nach wie vor das Stadtbild. Quer durch die Stadt wurden einst zahlreiche Kanäle gezogen, die beispielsweise als Energielieferant für die Textilindustrie dienten. Wasserräder trieben Mühlen, Hammer- und Pumpwerke an.

Auch mehrere kunstvolle Prachtbrunnen im Stadtzentrum, die nach Angaben der Stadt ältesten Wassertürme Europas und ein neuzeitliches Wasserwerk aus dem 19. Jahrhundert waren Teil der Bewerbung. Insgesamt 22 Stationen im gesamten Stadtgebiet zählen nun zum Augsburger Weltkulturerbe.

Welterbe-Titel auch für Montanregion Erzgebirge

Die Unesco hatte bereits kurz zuvor die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří als Weltkulturerbe anerkannt. Das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen sei von universellem Wert, erklärte das Unesco-Komitee. Delegierte sprachen von einem "Meisterwerk menschlicher Kreativität".

Zur Entscheidung bei der diesjährigen Sitzung standen insgesamt 36 Anträge, darunter mit deutscher Beteiligung auch noch die alte römische Militärgrenze - der sogenannte Donaulimes. Der gemeinsam mit Österreich, der Slowakei und Ungarn eingereichte Antrag zum Donaulimes scheiterte jedoch, weil Budapest kurzfristig Änderungswünsche hatte.

Video: #wasserlebt in Augsburgs Innenstadt