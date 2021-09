Welterbe Bad Kissingen: Auszeichnung und Aufgabe für Bewohner

Bad Kissingen hat bereits viele Krisen durchgemacht

Es war nicht nur der Stillstand durch Corona im letzten Jahr - viele Krisen nagten an der berühmten Bäderstadt mit der langen Geschichte.

Der heutige Oberbürgermeister Dirk Vogel erinnert sich an seine Kindheit in idyllischer Kleinstadtatmosphäre. Die etwa zeitglich endete mit der Gesundheitsreform, als Kurmaßnahmen aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenkassen gestrichen wurden: "Anfang der 90er geisterte das Wort von der 'Seehofer -Reform' durch die Stadt - da hat man schon Existenzangst gespürt. Die Selbstverständlichkeit, dass sich die Häuser füllen, die war weg - das zieht sich ja eigentlich bis heute hin."

Anders als Kurgäste bleiben Rehagäste nur Tage, nicht Wochen. Parallel zur Gesundheitsreform verschärfte auch die Wende die Arbeitslosigkeit in der Region. Und schließlich mussten auch viele Handwerksbetriebe schließen, weil sie nicht mehr rentabel waren - dazu zählten etwa Schlachthofbetriebe und Metzgereien. Die Folge: Vor allem junge Leute zogen weg. Ältere Gäste dominierten das Stadtbild - und die kulturellen Angebote.

Erst im Jahr 1995 hob man etwa das Verbot für die Kissinger auf, die Spielbank zu betreten. Noch heute finden viele jüngere Kissinger - wie Brunnenfrau Joana Reuß - dass für sie zu wenig geboten ist. Eine Ausnahme ist da Christian Hänschels "Eule", eine Kneipe in der Altstadt. Sie hat Corona überlebt, weil Hänschel kurzerhand als Krankenpfleger arbeitete.

UNESCO-Welterbe: Bad Kissingen setzt auf Innovation mit Augenmaß

Was die Auszeichnung als Welterbe bedeutet und wie man damit umgeht, das müsse sich erst noch zeigen. Da sind sich Anna Maria Boll, Welterbekoordinatorin und Kulturrefernt Peter Weidisch einig. Nach der Ernennung gab es sogar Befürchtungen, dass die Kurstadt sich abschottet - etwa mit höheren Ticketpreisen.

"Das ganze Thema ist ein riesiges Geflecht aus Tourismus, Architektur, Landschaftsgestaltung, Nachhaltigkeit", sagt Boll - immerhin war der riesige Kurgarten mit ein Grund für die Auszeichnung. "Das ist einfach ein wunderbares Geflecht, das viel Gestaltungsfreiraum gibt und Potential für die Zukunft hat für die Stadt", schwärmt sie.

Bad Kissingen will Gesundheits- und Wellnesstouristen anlocken

Was davon auch bei den Bürgerinnen und Bürger ankommt, ob man sich einbringen kann - da ist man sich einen Monat nach der Auszeichnung noch nicht sicher. "Am Puls der Zeit" müsse eine Kurstadt immer sein, so Weidisch. Aktuell bedeutet das für Bad Kissingen auch, sich auf seelisch-mentale Gesundheit zu spezialisieren und Gesundheits- und Wellnesstouristen anzulocken. Aus Tagestouristinnen und -touristen will man Fans der Stadt machen, die irgendwann wieder kommen und dann auch länger bleiben.

Eine Säule der Weiterentwicklung der Stadt ist aktuell ein großer Umbau. Hinter der historischen Fassade des königlichen Logierhauses von Balthasar Neumann entsteht nun ein Hightech-Labor für das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Es soll 100 neue Arbeitsplätze bringen. Doch bis dahin ist Augenmaß angesagt - denn die Umbaumaßnahmen dürfen weder die Heilquellen zerstören, noch die Ruhe des Kurorts.