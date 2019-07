Welterbe-Antrag zum Donaulimes gescheitert

Der Antrag, den Donaulimes in Deutschland, Österreich, der Slowakei und Ungarn zum Weltkulturerbe zu erklären, ist gescheitert. Das wurde bei der Sommersitzung des Welterbekomitees in Baku (Aserbaidschan) entschieden.

Limes führt quer durch Ostbayern

Durch den gemeinsamen Antrag der vier Länder, sollte die Welterbeliste mit den "Grenzen des Römischen Reichs - Donaulimes" um ein eigenständiges Welterbe für den "Nassen Limes" erweitert werden. Dieser erstreckt sich in Bayern von Bad Gögging (Lkr. Kelheim) über Regensburg, bis Straubing nach Passau. Von dort aus führt er weiter über Österreich, die Slowakei bis nach Ungarn.

Ungarn änderte Antrag kurzfristig um

Der Grund, warum der ursprünglich äußerst aussichtsreiche Antrag bei der Unesco gescheitert ist, liegt in Ungarn. Das Land änderte den gemeinsamen Antrag kurzfristig ab, wie das Gremium mitteilte. Die ungarische Regierung will einen Teil des Limes in Budapest vom Welterbe-Status ausgenommen wissen, hieß es. Dadurch wurde der gesamte Antrag nicht angenommen. Das Unesco-Welterbekomitee vertagte die Entscheidung, hieß es.

Kunstminister will Antrag erneut einreichen

Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (CSU) aus Niederbayern ist darüber sehr enttäuscht.

"Das ist ausgesprochen schade! Durch die positive Bewertung hatten wir bis vor wenigen Tagen die berechtigte Hoffnung, den Welterbestatus für den Donaulimes zu erhalten." Bernd Sibler, bayerischer Kunstminister

Sibler will den Antrag erneut einreichen. Zuvor müsse mit den Partnern aus Österreich, der Slowakei und Ungarn gesprochen werden, so der Kunstminister. Ihm tue diese verzögerte Entscheidung besonders für alle engagierten Bürgerinnen und Bürger leid, die viel Herzblut, Zeit und Energie in das Vorhaben gesteckt haben.

Limes soll geschützt werden

Die Antragsteller haben nun die Möglichkeit, ihre Dokumente zu überarbeiten und sich erneut um das Gütesiegel der UN-Kulturorganisation zu bewerben. Mit dem Antrag zum Limes wollten die vier Länder insgesamt 98 Teile der ehemaligen Grenzbefestigung entlang der Donau in ihrem Wert betonen und besonders schützen. Der gesamte Verlauf des Limes soll als Welterbe in den Schutz der internationalen Staatengemeinschaft gestellt werden.

Der Limes erstreckte sich, entsprechend der Ausdehnung des Römischen Reiches, von Großbritannien über Mittel- und Osteuropa und den Nahen Osten bis nach Nordafrika.