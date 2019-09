vor 15 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Welt- und Deutsche Meisterschaften im Staplerfahren

In Aschaffenburg startet am 19. September der Stapler-Cup. Dabei messen sich die besten Staplerfahrer in verschiedenen Wettbewerben und tragen auch die Deutsche Meisterschaft und die Weltmeisterschaft im Staplerfahren aus. Der Eintritt ist frei.