Welt-Tuberkulose-Tag: Weiter gegen Krankheit kämpfen

Die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe mit Sitz in Würzburg ruft dazu auf, die Eindämmung von Tuberkulose als globale Herausforderung anzunehmen. In Deutschland ist die Krankheit kaum noch ein Thema, in Ländern des Globalen Südens sieht die Realität ganz anders aus. Darauf weist die Hilfsorganisation zum Welt-Tuberkulosetag hin. Etwa zehn Millionen Menschen weltweit erkranken jedes Jahr neu an Tuberkulose, unter ihnen etwa 1,2 Millionen Kinder, so die DAHW.

Großes Problem in ärmeren Ländern

Der Zeitplan der Weltgesundheitsorganisation sieht vor, bis zum Jahr 2030 die Tuberkulose-Inzidenz um 80 Prozent und die Todesfälle um 90 Prozent zu reduzieren. Ziel der DAHW ist es, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich vor Tuberkulose zu schützen, sich testen und untersuchen zu lassen und gegebenenfalls eine gute Behandlung zu erhalten, sagt DAHW-Vorstand Patrick Georg. In Deutschland ist die "Schwindsucht", wie sie früher genannt wurde, kaum noch ein Thema. Anders in den Ländern des Globalen Südens. "Wir gehen dorthin, wo die Straßen enden, wo die Menschen am Rande der Gesellschaft leben und medizinische Versorgung kaum erreichbar ist", sagt Patrick Georg.

Unterstützung aus Deutschland

Die DAHW unterstütze die Forschung und helfe konkret vor Ort. So richtete sie etwa in Tansania mit lokalen Partnern Diagnosezentren mitten in den Gemeinden ein, helfen Inhaftierten in äthiopischen Gefängnissen und pakistanischen Mädchen und Frauen, deren Infektionen häufig hinter Hausmauern verborgen bleiben. Der 1957 als "Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk" gegründete Verein mit Hauptsitz in Würzburg ist derzeit in 22 Ländern aktiv.