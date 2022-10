Welt-Schlaganfalltag: Durch Selbsthilfe zurück ins Leben

Überlebende eines Schlaganfalls haben häufig mit schweren Folgeschäden zu kämpfen, können ihren Beruf nicht mehr ausüben oder sind auf lange Klinikaufenthalte und Therapien angewiesen. Damit sich Betroffene wieder im Alltag zurecht finden können, gibt es vielfältige Angebote zur Selbsthilfe. Die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe möchte zum heutigen Welt-Schlaganfalltag darauf aufmerksam machen.

Schlaganfall: Häufigste Ursache für Behinderung bei Erwachsenen

Knapp 290.000 Menschen in Deutschland erleiden jährlich einen Schlaganfall. Es ist die dritthäufigste Todesursache nach Herzinfarkt und Krebs – und die häufigste Ursache für Behinderungen bei Erwachsenen. Dank zertifizierter Spezialstationen in ganz Deutschland, sogenannten Stroke Units, überleben mittlerweile fast doppelt so viele Menschen einen Schlaganfall als noch vor 30 Jahren. Doch die Folgen sind häufig schwer: Teillähmungen, Sprachstörungen, aber auch Vergesslichkeit oder Sehstörungen machen eine Wiederaufnahme des Alltags häufig unmöglich.

Schlaganfall-Büros bieten Unterstützung

Hilfe können Betroffene und Angehörige in Schlaganfall-Büros der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe oder in Aphasiker-Zentren finden. In Unterfranken ist das Zentrum für Aphasie und Schlaganfall mit Sitz in Würzburg Anlaufstelle für Hilfesuchende. Neben psychologischer und sozialrechtlicher Beratung spielen Selbsthilfe- und Kommunikationsgruppen dort eine große Rolle. Heino Gövert arbeitet als Sozialpädagoge im Würzburger Zentrum und betont, der Austausch mit anderen Betroffen sei entscheidend, um neue Perspektiven zu entwickeln und sich ein neues Leben aufzubauen.

"Wenn man nicht reden kann, spielt das keine Rolle"

Andreas Ringling ist selbst betroffen: 2009 erlitt er mit damals 45 Jahren einen Schlaganfall und wurde aus seinem bisherigen Leben herausgerissen. Zu Beginn habe er überhaupt nicht mehr reden können, berichtet er, er musste von Null beginnen und war jahrelang in Sprachtherapie. Tatsächlich leiden etwa 40 Prozent aller Betroffenen an einer Aphasie, einer durch den Schlaganfall bedingten Sprachstörung. Erschwerend kann zusätzlich eine Schluckstörung oder eine Dysarthrophonie hinzukommen – eine Störung, die Probleme bei der Sprechatmung und Betonung verursacht. Seit einigen Jahren besucht Ringling nun das Schlaganfall-Büro in Würzburg. In den Gruppen fühle er sich wohl, erzählt er. Man fühle sich verstanden, weil alle mit den gleichen Problemen kämpfen: "Wenn man nicht reden kann, spielt das keine Rolle. Man ist einfach mit dabei, kann zuhören und zur Not mal Worte finden."

Neues Angebot: Online-Kommunikationsgruppen

Während der Corona-Pandemie haben viele der Hilfszentren jedoch Mitglieder verloren und einige Gruppen haben sich aufgelöst, da Sitzungen nicht mehr stattfinden konnten. Hinzu komme, dass Antriebslosigkeit eine häufige Folge des Schlaganfalls ist, so Gövert. Das Zentrum für Aphasie und Schlaganfall Würzburg entwickelte während der letzten Jahre daher auch Online-Angebote und wird das Konzept nun auch in Zukunft beibehalten. Durch Online-Kommunikationsgruppen können auch Menschen, die nicht in der Region wohnen oder Mobilitätsprobleme haben, Austausch finden. Zudem sei die Überwindung zur Teilnahme geringer und man könne ersten Kontakt finden, um dann gegebenenfalls auch Präsenz-Angebote zu nutzen.

Wieder sprechen lernen als Herausforderung

In den Kommunikationsgruppen gehe es vor allem darum, die eigene Sprache in geschützter Atmosphäre zu erproben, so Gövert, da im Alltag manchmal die Zeit oder das Verständnis der Mitmenschen fehle. Die Gruppen sind damit eine praktische Ergänzung zur sogenannten Aphasietherapie. Markus Heinzl Mania, Schulleiter der Berufsfachschule für Logopädie in Würzburg, therapiert regelmäßig Schlaganfall-Patienten. Der Leidensdruck sei bei Betroffenen sehr hoch, so Heinzl Mania, da der Vergleich mit der Zeit vor dem Schlaganfall ständig präsent sei. Medizinische Therapie, psychische Begleitung und menschlicher Austausch müssen in der Schlaganfallhilfe daher immer Hand in Hand gehen.