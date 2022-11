Welt-Aids-Tag am 1. Dezember: Prävention wieder hochfahren

Vor rund vierzig Jahren hat Aids weltweit bei vielen Menschen Angst ausgelöst. Heute ist eine HIV-Infektion gut behandelbar aber trotzdem nicht harmlos - doch in den vergangen zwei Jahren hat die Corona-Pandemie das Thema überlagert. Nun sollen unter dem Motto "anders als Du denkst" die Menschen wieder rund um den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember über das Thema HIV und Aids aufgeklärt werden. Auch in der Metropolregion Nürnberg gibt es dazu zahlreiche Veranstaltungen.

Wenige HIV-Neuinfektionen - zu wenige Tests?

Gerade mal vier HIV-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt Nürnberg in diesem Jahr registriert. Doch durch die Corona-Pandemie wurde auch viel weniger getestet. Nach Angaben des Leiters der Aids-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen, Manfred Schmidt, wurden in diesem Jahr bisher rund 800 Tests auf das HI-Virus durchgeführt, vor Corona waren es knapp 3.000 pro Jahr. Rund um den Welt-Aids-Tag ist die Aids-Hilfe nun mit Infoständen in Fürth, Nürnberg und Erlangen vertreten, um das Thema wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und aufzuklären.

"Anders als Du denkst" - Stigma einer HIV-Infektion überwinden

Denn viele Menschen wüssten immer noch nicht, dass von Menschen mit einer HIV-Infektion, die mit Medikamenten therapiert werden, keinerlei Ansteckungsgefahr ausgeht, so Schmidt von der Aids-Hilfe. Trotzdem werden HIV-Positive oft noch stigmatisiert. Die Vorurteile halten sich hartnäckig, obwohl es sich mit HIV genauso (lange) leben und arbeiten lässt, wie ohne HIV, so Sarah Armbrecht von der Aids-Beratung Mittelfranken. Langfristig wünschen sich die Hilfsorganisationen, dass eine HIV-Infektion als eine chronische Erkrankung gilt, wie beispielsweise Diabetes. Doch das gelte natürlich nur, wenn die Betroffenen auch von ihrer Infektion wissen und sich entsprechend behandeln lassen. Deshalb seien Aufklärung und Tests so wichtig.

Medizinische Versorgung nur in den Metropolen

Das sei entscheidend, sagt auch der HIV-Schwerpunktarzt Michael Weiß. Der Arzt aus Fürth hat eine der wenigen Praxen, die auf HIV-Patienten spezialisiert sind in der Region. Außer seiner Praxis gibt es nur zwei weitere in Nürnberg, die gemeinsam für Mittel-, Oberfranken und die Oberpfalz zuständig sind. Weil inzwischen viel weniger Menschen mit einer HIV-Infektion an Aids erkranken, gibt es immer weniger Medizinier, die sich mit der Behandlung auskennen. Doch wenn die Infektion zu spät erkannt wird und ein HIV-positiver Mensch an Aids erkrankt, kann es nach wie vor zu schweren Komplikationen kommen oder tödlich enden, sagt Weiß.

Risikogruppen schwerer erreichbar

Rund ein Viertel der HIV-Positiven erfährt viel zu spät von der Ansteckung, so Weiß. Das seien dann oft Menschen, die nicht zu einer der Risikogruppen gehören und sich deshalb auch nicht testen lassen. Homosexuelle Männer beispielsweise hätten ihr Risiko meisten gut im Blick und wüssten über HIV und Aids Bescheid. Andere Risikogruppen, wie Prostituierte seien hingehen seit Corona viel schwerer zu erreichen, erklärt Sarah Armbrecht, Leiterin der Aids-Beratung Mittelfranken. Weil die Bordelle geschlossen wurden, würden die Sexarbeiterinnen ihre Dienste jetzt in Privatwohnungen oder Hotels anbieten und seien damit für die Sozialberaterinnen kaum auffindbar.

Prävention in Schulen und auf dem Kirchentag

Deshalb will auch die Aids-Beratung ihre Präventionsarbeit wieder deutlich verstärken. Für den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg ist ein "Aids-Walk" geplant, ein Spaziergang, bei dem die Orte in der Stadt, die mit dem Thema zu tun haben, vorgestellt werden. Und auch in den Schulen soll die Präventionsarbeit wieder verstärkt werden, die durch Corona und Home-Schooling unterbrochen war. Denn an sich ist die Aids-Prävention in Deutschland eine Erfolgsgeschichte - fast jeder weiß, dass Kondome schützen und die Ansteckungszahlen sind im internationalen Vergleich gering. Diesen Erfolg jetzt nicht dadurch zu gefährden, dass andere Krisen mehr Aufmerksamkeit bekommen, ist das Ziel aller - rund um den Welt-Aids-Tag.