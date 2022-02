Welle der Solidarität nach Wasserschaden am Theater Hof

Gut eine Woche ist es her, dass im Theater Hof ein verheerender Wasserschaden vorerst alles lahm gelegt hat. Das Team vor Ort kann sich aktuell aber zumindest ein wenig freuen. Denn die Unterstützung von allen Seiten sei enorm, so Intendant Reinhard Friese im BR-Gespräch. Täglich kommen aufmunternde Briefe und Mails an, zum Teil werden auch kleine Geschenke wie Wein oder Schokolade für das Theaterteam abgegeben. Auch der Aufruf des Fördervereins "Theaterfreunde Hof" sei erfolgreich gewesen – innerhalb von nur wenigen Stunden meldeten sich gleich fünf neue Mitglieder an.

"Wir freuen uns sehr über den ganz großen Rückhalt von Politik und Publikum." Reinhard Friese, Intendant Theater Hof

Mit dem Shuttle-Bus nach Selb

Vor Ort muss umgeplant werden. Einige Produktionen, wie etwa die geplante Premiere von Shakespeares "Richard III" am Samstag, fallen aus. Weitere Vorstellungen konnten aber in die gegenüberliegende Freiheitshalle und nach Selb in das Rosenthal-Theater verlegt werden. Wer möchte, kann einen extra organisierten Shuttle-Bus zum Transfer von Hof nach Selb nutzen. Nicht betroffen vom Wasserschaden ist die Studio-Bühne. Dort kann am Sonntag wie geplant die Uraufführung des Stücks "White Power Barbies" gefeiert werden. Auch mobile Produktionen des Jugendtheaters wie "Nathan 2.0" finden statt. Wann die Hauptbühne wieder genutzt werden kann, ist momentan noch nicht absehbar.

Pannenserie am Theater Hof

Das Theater Hof ist frisch saniert. Bei den Arbeiten lief prinzipiell alles gut. Immer wieder Probleme gab es allerdings mit der Ausweichspielstätte. Die neuste Hiobsbotschaft für das Theater Hof kam in der vergangenen Woche: Große Teile der Bühnentechnik standen plötzlich unter Wasser. Ausgelöst wurde der Wasserschaden durch einen Mitarbeiter einer externen Firma, die im Theater beschäftigt war. Er wollte wohl die Brandschutzeinrichtung im Bühnenraum bedienen. Stattdessen drückte er den Auslöseknopf für die Sprinkleranlage. Innerhalb von etwa vier Minuten waren bis zu 15.000 Liter Wasser auf die Bühne und in die Technikräume darunter geflossen.

Der Intendant geht von einem Schaden im sechs- bis siebenstelligen Bereich aus. Man könnte meinen, hier liegt ein alter Indianerfriedhof unter dem Theater, scherzt der Intendant. Momentan helfe eben nur Galgenhumor. Derzeit geben sich im Auftrag der Versicherung die Gutachter zur Schadensermittlung die Klinke in die Hand.