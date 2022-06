Welle der Hilfsbereitschaft nach Stallbrand in Bad Berneck

Brand auf Reiterhof "Villa Kunterbunt"

Auf Facebook hat sich die Betroffene, Sabrina Hullah, zum Brand auf dem Reiterhof "Villa Kunterbunt" in einem öffentlichen Beitrag geäußert. Das Unglück sei nicht in Worte zu fassen. "Diese Bilder werden wir wohl nie wieder aus unseren Köpfen bekommen", so Hullah. Der Tod der über 30 Hühner tue ihr im Herzen weh, es sei unbeschreiblich. Ihren Dank drückt sie allen Rettungskräften und Feuerwehrleuten aus. "Ihr habt unser Zuhause, soweit es noch möglich war, gerettet", schreibt die Betroffene.

Tierhilfe Weidenberg sammelt Geld

Um den Besitzern beizustehen, leisten Menschen in den sozialen Medien Unterstützung. So sammelt beispielsweise die Tierhilfe Weidenberg Geld- und Sachspenden. Dabei haben Menschen im Laufe von zwei Tagen bereits eine große Anzahl an Mitteln für den Pferdebedarf gespendet, wie Fliegenmasken, Putzzeug sowie Halfter und Stricke. Generell sei die Spendenbereitschaft gigantisch, so die Tierhilfe.

Die Tierhilfe hat selbst Tiere auf dem Hof: unter anderem ein Pferd, Kaninchen, Meerschweinchen und nicht vermittelbare Katzen. Auch zehn der beim Brand gestorbenen Hühner waren von der Tierhilfe dort untergebracht.

Auf Facebook hat der Verein Informationen zu einem Spendenkonto veröffentlicht.