Welches Thema interessiert Sie? Jetzt bei BR24 abstimmen!

Parkstein in der Oberpfalz - Erneuerbare Energie in Zeiten des Energienotstands

In der Gemeinde Parkstein in der Oberpfalz hat eine Bürgerinitiative mit einem Bürgerentscheid einen Windpark durchgesetzt – gegen den Widerstand des CSU-Bürgermeisters. Unser Experte für erneuerbare Energien, Lorenz Storch, stellt den Ort vor und schaut sich die Herausforderungen der Gemeinschaft an. Eine BR24-Datenrecherche zeigt außerdem, welches Potential es für Windkraft in Bayern gibt. Wo lohnen sich Windkraftanlagen?

Deggendorf in Niederbayern - Handeln gegen Altersarmut

Wegen der hohen Inflation und Heizkosten machen sich viele Menschen Sorgen ums Geld. Hart trifft es auch Senioren, die eine kleine Rente haben – bei vielen reicht die Rente nicht. Wir begleiten eine 71-jährige Frau aus Deggendorf, die trotz vieler Jahre im Beruf ihre anfallenden Kosten nicht decken kann. Denn Altersarmut trifft besonders häufig Frauen in Bayern. Dagegen können junge Leute bereits etwas tun. Schon mit kleinen Beträgen für Sparpläne können sie zum Beispiel etwas erreichen. Darüber sprechen wir mit einer Finanzexpertin.

Stegaurach in Oberfranken - Bröckelndes Pflegesystem in Bayern

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Bayern steigt, aber das Pflegesystem kommt nicht hinterher. In Bayern schließen Heime, weil es sich für die Betreiber anscheinend nicht mehr lohnt. Eines der größten Probleme ist der wachsende Personalmangel. Heime müssen schließen, wie etwa ein Wohnheim in Stegaurach oder ein Altenheim in Michelau. Neue Heime öffnen erst gar nicht - das ist bei der Lebenshilfe in Arzberg der Fall. Wie lässt sich das Problem lösen?

