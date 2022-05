Münchner Runde: Welchen Lebensstil können wir uns noch leisten?

Die Inflation in Deutschland liegt aktuell bei 7,4 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 40 Jahren. Gründe für diese hohe Teuerungsrate sind zum einen die Corona-Pandemie, aber auch der Krieg in der Ukraine. Lieferketten sind gestört, Rohstoffe knapp und gerade in China, einem der wichtigsten Handelspartner Deutschlands, sinkt auf Grund der teils rigorosen Restriktionen im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Industrieproduktion. Das Ergebnis: weniger Waren zu höheren Preisen.

Die Münchner Runde fragt: "Flüge, Fleisch, Auto: Können wir uns diesen Lebensstil noch leisten?" - ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen oder im Livestream auf BR24.

Kampf gegen Klimawandel muss weitergehen

Trotz Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine bleibt der Klimawandel eine der größten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen in Zukunft. Laut UN-Weltwetterorganisation (WMO) besteht die Gefahr, dass die globale Durchschnittstemperatur schon in den nächsten fünf Jahren das 1,5 Grad Ziel zum ersten Mal überschreitet. In den Folgejahren könnte dieser Wert zwar wieder sinken, trotzdem rechnen Experten im Schnitt mit einem Anstieg der Temperaturen in den nächsten Jahren.

Können wir uns unseren Lebensstil noch leisten?

Müssen wir alle in Zeiten des Klimawandels verzichten? Und welche Rolle spielt dabei die Politik? Die einen plädieren für die Freiheit des Einzelnen, andere wollen Verzicht über Anreize oder Verbote schaffen. Jedoch: Aufgrund der hohen Inflation sind viele Menschen momentan gezwungen, zu sparen – ist ein nachhaltiger Lebensstil vor allem eine Debatte der Besserverdiener?