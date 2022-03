Welche Spenden machen Sinn? BRK Nürnberg gibt Tipps

Beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Nürnberg können Spenden für die ukrainischen Flüchtlinge direkt vor Ort abgegeben werden. Viele Menschen bringen Säcke mit Kleidung vorbei. Inzwischen sind es so viele Sachen, dass das Rote Kreuz Hilfe bei der Sortierung braucht. Ehrenamtliche Helfer sind mehr als willkommen.

Socken und Unterwäsche sind Mangelware

Auf dem Hof der Geschäftsstelle steht inzwischen ein Zelt. Stundenlang sortieren Helfer hier die gespendete Kleidung. Brigitte Lischka, die Geschäftsführerin des BRK Nürnberg, ruft dazu auf, Neuware zu spenden. Socken und Unterwäsche werden benötigt: "Gehen Sie doch einfach mal shoppen und kaufen genau diese Produkte ein. Wir selber wollen ja auch keine von fremden Menschen getragene Unterwäsche anziehen und das wollen die Flüchtlinge natürlich auch nicht so gerne." Unterwäsche zum Wechseln, Strümpfe und Socken sind Mangelware. Die Menschen aus der Ukraine sind häufig mit nur wenigen Kleidungsstücken in einem Koffer geflohen. Viel haben sie nicht dabei. Kaum jemand hat Hygieneartikel eingepackt.

Zahnpasta, Deo, Duschgel – nur verschlossene Flaschen spenden

Sich zu waschen ist ein Grundbedürfnis. Umso wichtiger sei es, dass die Flüchtlinge mit Hygieneprodukten versorgt werden können. Shampoo, Zahnbürsten, Windeln und vieles mehr sollten als Neuware gespendet werden. Beim Roten Kreuz in Nürnberg haben die Verantwortlichen zwei große Räume vorbereitet. Hier können ukrainische Flüchtlinge Kleidung und Hygieneartikel beziehen. Wer in Nürnberg als Flüchtling ankommt und sich im Heilig-Geist-Saal anmeldet, erhält einen Gutschein und Informationen dazu, wie die Ausgabe abläuft. Flüchtlinge können vor Ort entscheiden, welche Sachen sie benötigen, was ihnen passt und sich dann mit den nötigen Dingen versorgen.

Winterkleidung und warme Sachen werden nicht mehr benötigt

Die Ehrenamtlichen, die die Spenden sortieren, gehen nach einer simplen Regel vor: Sie schauen sich die Kleidungsstücke genau an. Was man selbst gerne noch tragen würde, was keine Mängel oder Löcher hat und von guter Qualität ist, das kommt zur Kleiderausgabe des BRK. Der Rest landet leider in der Tonne.

Die Ehrenamtlichen stauen oft nicht schlecht, was für Dinge als Spende abgegeben werden. Da sind Tischdecken dabei, einzelne Schuhe, Weihnachtsdeko und vieles mehr, erzählen sie. Manchmal haben sie hier das Gefühl, dass einige wenige Menschen einfach ihren Keller entrümpeln und dann die Sachen als Spende abgeben. Das macht natürlich keinen Sinn, sagt Helmut Huber vom BRK. "Man reibt sich schon manchmal die Augen. Dann bringen die hier Sachen her, die sind kaputt, haben Löcher, sind verdreckt. Wem will man denn mit so etwas helfen?" Aber zum Glück sei das nur ein kleiner Anteil. Er schätzt, dass zehn Prozent der Spenden Müll sind, der entsorgt werden muss.

Im Moment ist gebrauchte Kleidung in großen Mengen vorhanden

Alles was zu gebrauchen ist, wird zur Ausgabe gebracht und ist für die Flüchtlinge gedacht, die jetzt hier in Nürnberg – ob privat oder in Notunterkünften – untergebracht sind. Die Spendenbereitschaft ist riesig. Beim BRK kommen die Helfer kaum mit der Sortierung hinterher. Deswegen wäre es gut, im Moment erstmal abzuwarten, bevor man gebrauchte Kleidung bringt. In zwei Wochen allerdings, schätzt Helmut Huber, könnte der Bedarf wieder steigen. Denn es kommen ja weiterhin viele Menschen nach Bayern, die hier Zuflucht suchen und auf die Spenden angewiesen sind.