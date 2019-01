Welche Handwerkerrechnungen hat Unternehmer für OB bezahlt?

Das Gericht geht am 31. Verhandlungstag weiter der Frage nach, ob und welche Renovierungsarbeiten an einem Ferienhaus von OB Wolbergs vom mitangeklagten Bauträger Volker Tretzel bezahlt wurden. Diese Frage stand schon am Montag auf der Tagesordnung, wurde dann aber vom Auftritt des Oberstaatsanwalts Markus Pfaller überlagert. Dieser hatte Wolbergs, den Mitangeklagten und den Verteidigern kräftig Kontra gegeben. Deren Anfeindungen gegenüber der Staatsanwaltschaft mache man nicht mehr mit. An den Vorwürfen gegen die Angeklagten sei nicht zu rütteln. Auch heute ist die Staatsanwaltschaft wieder mit drei, statt wie üblich mit zwei Personen vertreten.

Persönliche Vorteile für Grundstücksvergabe?

Durch die persönlichen Vorteile für Wolbergs und seine Familie soll der Bauträger Tretzel versucht haben, die Gunst des Oberbürgermeisters bei Vergaben von Bauprojekten zu bekommen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Unter anderem soll dazu heute der Hausmeister des Kulturzentrums "Alte Mälzerei" befragt werden, dessen Geschäftsführer Wolbergs lange Zeit war. Laut Aussage eines Tretzel-Mitarbeiters soll der Mann auch Handwerkerarbeiten in dem Ferienhaus vorgenommen haben.

Wolbergs zahlte angeblich nur einen Teil

Wie der Tretzel-Mitarbeiter weiter bestätigt hat, wurden die Rechnungen für Handwerker sowohl beim Ferienhaus als auch für eine Wohnung im besagten Kulturzentrum aufgeteilt. Einen Teil übernahm Wolbergs. Den Rest zahlte die Firma des Bauträgers.

Mit den Zeugenvernehmungen soll unter anderem geklärt werden, ob Wolbergs etwas von der Aufteilung der Rechnungen und somit von dem persönlichen Vorteil für ihn gewusst hat.