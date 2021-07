Welche Ernte-Versicherungen brauchen Landwirte?

Von der Straße aus lässt es sich nicht erkennen. Doch wer näherkommt, dem kriecht ein modriger Geruch in die Nase. Und wer das Feld betritt, steckt schon nach wenigen Metern knietief fest. Mit Gummistiefeln watet Jürgen Bolleininger durch seine Kartoffeln. Vor vier Wochen schüttete es hier bei Stengelheim im Donaumoos wie aus Kübeln. "So schlimm ist es normalerweise nie. Ich habe das noch nie erlebt, dass solche Flächen komplett kaputt sind, dass du 100 Prozent Ausfall hast."

Die Knollen sind mittlerweile übersät mit weißen Punkten. Hoffnung hat der Landwirt nicht mehr. Denn seit Wochen steht hier das Wasser und fließt nicht ab. Auf einer Fläche von fast zehn Fußballplätzen gibt es dieses Jahr nichts zu ernten, die Kartoffeln sind verfault. Auch beim Getreide rechnet er mit Einbußen.

Landwirte nur selten gegen Starkregen und Dürre versichert

Versichert gegen Starkregen ist Jürgen Bolleininger nicht - so wie die meisten Landwirte in Bayern. Wenn sich Ackerbauern absichern, dann meist nur gegen Hagel, weiß Martin Engelmayr vom Versicherungsservice des Bayerischen Bauernverbands: "Hagel-Versicherungen gibt es seit fast 200 Jahren. Diese Versicherung nutzen historisch bedingt sehr viele Landwirte, rund 75 Prozent. Aber die weiteren Risiken wie Sturm, Starkregen, Überschwemmung, Frost und Trockenheit bewegen sich nur im einstelligen Bereich."

Mehrgefahren-Versicherungen sind teuer

Schätzungen zufolge sind es deutschlandweit keine fünf Prozent der Landwirte, die sich gegen Starkregen versichern; gegen Dürren versichern sich weniger als zwei Prozent. Der Grund: Im Vergleich zur Hagel-Versicherung, die meist erschwinglich ist, sind Starkregen- und Dürre-Versicherungen recht neu und teils sehr teuer.

Das soll sich nun ändern. Seit 2021 können in einem Pilotprojekt Obstbauern und Winzer einen Zuschuss vom Freistaat beantragen, wenn sie sich gegen Frost, Dürre, Sturm und Starkregen versichern wollen. Der Freistaat hat heuer im Frühjahr 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und übernimmt 50 Prozent der Versicherungsbeiträge. Allerdings wurden nur 500.000 Euro abgerufen, denn den Obstbauern und Winzern ist die Versicherung trotz staatlichem Zuschuss immer noch zu teuer.

Versicherungen sollen erschwinglicher werden

Dennoch soll dieses Angebot ab 2023 für alle Landwirte gelten. Damit will die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber erreichen, dass sich Landwirte eigenverantwortlich gegen die Folgen von Naturkatastrophen absichern - und gleichzeitig will sie den Staat so vor spontanen Entschädigungsforderungen schützen: "Der Staat kann nicht für alles aufkommen", sagt Kaniber. "Deswegen gibt es nun diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir unseren Landwirten finanziell unter die Arme greifen und dass diese Versicherungs-Policen auch wirklich finanziell tragbar sind."

Kaniber hofft, dass diese Art der Förderung bald auch auf Bundesebene kommt, denn die Bezuschussung von Mehrgefahren-Versicherungen sei in einigen europäischen Ländern schon längst Standard.

Mehrere hundert Millionen Euro Schaden jedes Jahr

Martin Engelmayr vom Bayerischen Bauernverband begrüßt die Initiative des bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Die landwirtschaftlichen Schäden jedes Jahr seien schon jetzt beträchtlich: Die Dürreschäden in Deutschland betragen seit 1990 im Durchschnitt 300 Millionen Euro pro Jahr, Hagelschäden 175 Millionen Euro. Sturm, Starkregen, Überschwemmung verursachen 75 Millionen Euro Schaden, Frost 6,7 Millionen Euro. Viele Schäden seien aber nicht versichert gewesen.

Kritiker bezweifeln, dass Versicherungen günstiger werden

Ob Versicherungen für Ernteschäden wirklich erschwinglicher werden, bleibt abzuwarten. Kritiker befürchten, dass Versicherungen die staatlichen Zuschüsse zum Anlass nehmen, die Versicherungsbeiträge anzuheben.

Wenn die Beiträge für Versicherungen tatsächlich sinken sollten, denkt auch der Landwirt Jürgen Bolleininger aus dem Donaumoos darüber nach, eine Starkregen-Versicherung abzuschließen, denn einen Totalausfall bei Kartoffeln wie heuer möchte er nicht noch einmal erleben. "Wenn das erschwinglich wäre, dann würde ich so eine Versicherung auf jeden Fall abschließen, dann hat man ein bisschen Sicherheit", sagt der Landwirt.