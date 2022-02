Schließung, Quarantäne, Tests: Was in Kita, Hort und Schule gilt

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen hat die bayerische Staatsregierung die Regeln für Kitas und Schulen geändert: Im Kern geht es darum, Kindergartengruppen möglichst lange offen zu halten und möglichst viel Präsenzunterricht zu ermöglichen. Die Hürden für die Schließung ganzer Kindergartengruppen sowie für die Anordnung von Distanzunterricht wurden erhöht. Quarantäne für Kontaktpersonen soll es viel seltener geben. Flankiert wird das weiterhin durch regelmäßige Corona-Tests.

Positiv Getestete müssen zu Hause bleiben: Isolation

Grundsätzlich gilt weiterhin, dass nach einem positiven Corona-Test der Kita- oder Schulbesuch verboten ist. Die Isolation dauert in der Regel zehn Tage, kann aber nach sieben Tagen mit einem negativen Schnell- oder PCR-Test beendet werden, wenn das Kind oder der Jugendliche keine Corona-typischen Symptome hat.

Kita: Wird ein Kind im Selbsttest durch die Eltern zu Hause positiv getestet, darf es nicht in die Einrichtung kommen. Ein positiver Selbsttest muss durch einen PCR-Test überprüft werden. Auch nach einem positiven PCR-Pooltest in der Einrichtung gilt für das betroffene Kind sofort eine Absonderungspflicht. Eine Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht notwendig. Eltern sollten die Einrichtung über ein positives Testergebnis ihres Kindes sofort informieren.

Schule: Erhält ein Schüler einen positiven Test in der Schule, muss er "umgehend" von den Eltern abgeholt werden oder selbstständig nach Hause gehen. Ein positiver Selbsttest muss laut Kultusministerium durch einen PCR-Test bestätigt werden.

Bei Corona-Fällen erst mal keine Quarantäne für andere Kinder

Die wohl wichtigste Änderung: Sowohl in Kinderbetreuungseinrichtungen als auch in Schulen findet in Bayern bei vereinzelten Corona-Fällen in der Gruppe oder der Klasse keine Kontaktpersonenermittlung durch das zuständige Gesundheitsamt mehr statt statt - somit muss zunächst auch niemand in Quarantäne.

Kinderbetreuung: Solange nur einzelne Kinder positiv getestet werden, dürfen die übrigen Kinder die Einrichtung weiterhin besuchen.

Schulen: Angesichts des "hohen Infektionsschutzniveaus" in den Schulen ist dort laut Gesundheitsministerium keine Kontaktpersonenermittlung durch das Gesundheitsamt notwendig. Alle negativ getesteten Schülerinnen und Schüler der Klasse "besuchen unter einem intensivierten Testregime weiterhin den Unterricht", stellt das Ministerium klar. Im Bildungsausschuss des Bayerischen Landtags betonte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag: "Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte können niemanden in Quarantäne schicken." Dies dürften auch laut Gesetz nur Gesundheitsämter.

Schließung ganzer Kita-Gruppen

Neu: Ganze Gruppen von Krippen und Kindergärten werden nur bei einer "Häufung von Infektionsfällen" geschlossen. Als Häufung gilt, wenn innerhalb von fünf Tagen bei mehr als 20 Prozent der Kinder, die in der Gruppe regelmäßig betreut werden, die Einrichtung wegen einer Corona-Infektion nicht besuchen. Dabei ist es egal, ob ein Selbst- oder ein PCR-Test vorgenommen wurde.

In einem solchen Fall soll der Träger oder die Leitung der Einrichtung die jeweilige Gruppe für fünf Tage schließen - Wochenenden und Feiertage zählen mit. Die Schließung gilt aber erst ab dem folgenden Tag, damit die Kinder nicht kurzfristig abgeholt werden müssen. Wird also beispielsweise am Donnerstag die Schließung angekündigt, gilt sie von Freitag bis einschließlich Dienstag.

Zusätzlich kann das Gesundheitsamt für alle Kinder der betroffenen Gruppe Quarantäne anordnen - sofern sie durch ihren Impf- oder Genesenenstatus nicht von der Quarantänepflicht ausgenommen sind (siehe unten).

Ausnahmen bei Gruppenschließung: Alle Kinder, die von einer Quarantäneanordnung nicht betroffen wären, können die Einrichtung laut Sozialministerium grundsätzlich weiter besuchen. Sie können bei Bedarf vorübergehend auch in einer anderen Gruppe betreut werden. Das betrifft Geboosterte, frisch Genesene, frisch doppelt Geimpfte sowie alle Kinder, die über einen Genesenennachweis oder über einen spezifischen Antikörpernachweis verfügen und zudem mindestens einmal geimpft wurden. Allerdings wird auch ihnen empfohlen, die Kontakte zu reduzieren und die Kita möglichst nicht zu besuchen.

Schließung von Hort-Gruppen

Da Kinder im Hort durchgängig Maske tragen und Abstand halten können, sind die Regeln dort angelehnt an die Vorgaben für Schulen (siehe unten). "Deshalb ist hier von einer Häufung von Infektionsfällen erst dann auszugehen, wenn mehr als die Hälfte der Kinder einer Gruppe aufgrund einer positiven Testung auf Sars-CoV-2 die Einrichtung nicht besuchen", schreibt das Sozialministerium.

Ausnahme: Kinder, deren Klasse sich zwar im Distanzunterricht befindet, für die aber keine Quarantäne angeordnet wurde, können den Hort weiter besuchen. Umgekehrt können Schülerinnen und Schüler, deren Hortgruppe geschlossen ist, die aber nicht in Quarantäne müssen, weiter zur Schule gehen. Auch ihnen wird allerdings empfohlen, ihre Kontakte zu reduzieren.

Distanzunterricht in der Schule

Distanzunterricht für eine komplette Klasse soll es laut Gesundheitsamt nur "im Einzelfall" geben - wenn "aufgrund einer Häufung von Infektionsfällen der Präsenzunterricht (...) schulorganisatorisch nicht mehr sinnvoll aufrechterhalten werden" könne. Als Richtwert gilt: Ist etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler "abwesend", kann die Schulleitung die jeweilige Klasse in den Distanzunterricht schicken. Dies gilt dann für alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen - unabhängig von ihrem Impf- und Genesenenstatus. Das Gesundheitsministerium betont, dass dies aber noch "keine Quarantäneanordnung darstellt".

Muss eine Klasse wegen eines großen Corona-Ausbruchs in den Distanzunterricht, informiert die Schule umgehend das Gesundheitsamt. Dieses kann dann ergänzend alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klasse als enge Kontaktpersonen einstufen. Für sie gilt dann eine Quarantänepflicht - sofern sie von dieser durch ihren Impf- oder Genesenenstatus nicht ausgenommen sind.

Nicht in Quarantäne müssen Geboosterte, frisch Genesene, frisch doppelt Geimpfte sowie alle Schülerinnen und Schüler, die über einen spezifischen Antikörper- oder einen Genesenennachweis verfügen und zudem mindestens einmal geimpft wurden. Auch sie sollten laut Ministerium aber dringend ihre Kontakte reduzieren. Ob für die Schüler eine Ausnahme von der Quarantänepflicht besteht, sollen die Erziehungsberechtigten prüfen.

Wer in Quarantäne musste und keine Corona-typischen Symptome hat, kann sich nach fünf Tagen freitesten: per Antigen-Schnell- oder PCR-Test. Sobald das negative Testergebnis an das Gesundheitsamt übermittelt wurde, ist die Quarantäne vorzeitig zu Ende.

Test-Verpflichtung in Kita und Schule

Kita: Seit 10. Januar müssen alle Kinder dreimal wöchentlich getestet werden. Für die Tests sind die Eltern zuständig - sie müssen in der Kita Test-Nachweise oder eine schriftliche Bestätigung vorlegen, dass sie ihr Kind negativ getestet haben. Kommen die Kinder nach dem Ende einer Gruppen-Schließung wieder in die Einrichtung, muss für sie in jedem Fall ein Testnachweis vorgelegt werden - auch dann, wenn eigentlich kein "Testtag" wäre.

Schule: Es bleibt dabei: Für alle Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich drei Corona-Tests pro Woche vorgeschrieben. Bei einem einem Corona-Fall in einer Schulklasse müssen alle Schülerinnen und Schüler täglich getestet werden - fünf Schultage lang. Kommt ein weiterer Infektionsfall hinzu, beginnt diese Fünf-Tage-Frist von vorn.

(Quellen: Bayerisches Gesundheitsministerium, Kultusministerium , Sozialministerium)

Weitere Informationen zum Vorgehen bei Kitas finden Sie hier: https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/service-kinder/newsletter/462-newsletter.pdf (externer Link)

Elternbrief des Kultusministeriums zu den Regeln an Schulen (pdf-Datei - externer Link): https://www.km.bayern.de/download/26930_Elterninformation-zu-Quarant%C3%A4neregeln-an-Schulen.pdf