Welche Corona-Regeln gelten in meinem Landkreis?

Am 1. März haben Bund und Länder einen stufenweisen "Öffnungsplan" beschlossen. In Bayern wurde dieser mit der 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung umgesetzt. Lockerungsschritte orientieren sich an der Sieben-Tage-Inzidenz. Die Maßnahmen sind nach den Grenzwerten 35, 50 und 100 gestapelt.

Landkreise müssen Regelungen umsetzen

Dabei gilt: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen einen Grenzwert über- oder unterschreitet, ändern sich die Regeln. Die Landkreise sind dazu verpflichtet, Lockerungen oder Verschärfungen umgehend bekannt zu geben. Wann genau sie das tun, kann jedoch differieren.

Laut Verordnung gelten die geänderten Regelungen ab dem zweiten Tag, nachdem die Voraussetzung für die Änderung eingetreten ist, aber frühestens einen Tag nach der amtlichen Bekanntmachung, die das Datum auch klar benennen muss. Außerdem können die Kreisverwaltungsbehörden weitere lokal zugeschnittene Maßnahmen verfügen.

Wichtiger Hinweis

Auf den folgenden Karten und Grafiken wird die Berechnung der Inzidenzeinschätzung anhand der Verordnung und der neuesten Fallzahlen des RKI abgebildet, nicht die letztendliche Entscheidung der einzelnen Landkreise und Städte. Da die Staatsregierung keine zentrale Datenübersicht zur Verfügung stellt, versichern Sie sich bitte immer auch auf der angegebenen Webseite Ihres Kreises/Ihrer Stadt.

35, 50, 100 - nach welchem Grenzwert richtet sich mein Landkreis?