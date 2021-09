Weizen für den Weltraum: Bayern forscht an "Vertical Farming"

In den Versuchskellern der TU München in Weihenstephan wächst Weizen - unter gleißendem LED-Licht, 24 Stunden mit voller Nährstoff- und Wasserversorgung. Das geht auch in mehreren Etagen, sagt Senthold Asseng. Er ist seit März Professor für Digital Agriculture – so steht es am Türschild seines Büros.

Der Experte für digitale Landwirtschaft hat zuvor in Australien und zuletzt an der Universität von Florida geforscht und gearbeitet. "Vertical Farming ermöglicht ganz hohe Erträge auf ganz kleinem Raum", erklärt Asseng. Dadurch, dass man die Temperatur steuere, könne man viele Ernten erzeugen, die man sonst in einem Jahr gar nicht schaffen würde.

Lokale Erzeugung von großen Mengen hochwertiger Nahrungsmittel

Ein regulärer Weizenanbau dürfte im Vertical Farming noch länger Zeit Zukunftsmusik sein, einfach wegen der hohen Stromkosten und dem Aufwand im Vergleich zum Acker. Der Indoor-Anbau hat aber einen entscheidenden Vorteil: Er ist völlig unabhängig vom Wetter. Der verregnete Sommer drückt hierzulande heuer den Ertrag und die Qualität der Ernte. Eben weil es lange so feucht und kalt gewesen ist. In einer Indoor-Anlage kann man das Klima steuern und optimieren und so gleichbleibend hohe Qualität erzeugen.

Einsatzgebiete in der Zukunft: Wüstenstaaten und Weltraum

Weizenanbau unter diesen künstlichen Intensivbedingungen im Vertical Farming könnte einmal interessant sein für Stadtstaaten, wo es wenig Fläche gibt. Oder für Gegenden, wo kein Weizen importiert werden kann. Auch für Wüstenstaaten wie Marokko oder auf der Arabischen Halbinsel, wo die Energie günstig über Solarmodule bezogen werden kann, könnte die Technik geeignet sein.

Auch ein Einsatz im Weltraum ist denkbar, wenn Reisen so lange dauern, dass Nahrungsmittel an Bord des Raumschiffes erzeugt werden müssen. Der Forscher Senthold Asseng nennt als Beispiel einen bemannten Raumflug zum Mars, der schon wegen der großen Entfernung und der Dauer ohne Rückflug stattfinden dürfte. Entsprechend macht auch die NASA Versuche mit Vertical Farming.

Durch den Klimawandel geht Anbaufläche zurück

Zwei Drittel des weltweiten Oberflächen-Süßwasserverbrauchs gehen auf das Konto der Landwirtschaft. Das Wasser wird für die Bewässerung gebraucht. Das belastet zunehmend die begrenzten Süßwasserressourcen. Gleichzeitig nimmt der Nahrungsbedarf mit wachsender Weltbevölkerung weiter zu. Professor Senthold Asseng betont, dass der Klimawandel und die Bodendegradation es in einigen Regionen bereits schwierig machen, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.

Auch können viele Lebensmittel mit hohem Nährwert (z. B. viele Obst- und Gemüsesorten) nur saisonal wachsen, andere sind nur für bestimmte Klimaregionen geeignet und werden viele Kilometer zum Verbraucher transportiert. Hier könnte der Anbau unter künstlichen Bedingungen im Vertical Farming helfen.

Hoffnung: Vertikaler Anbau weltweit

Die Hoffnung ist, dass solche Farmen mit vertikalem Anbau einmal überall auf der Welt gebaut werden können. "Aufgrund ihrer 100 bis 1.000-mal höheren Produktivität pro Landfläche im Vergleich zu einem Feld" könnten sie zu einem Bestandteil der globalen Ernährungssicherheit werden, jedoch nicht die komplette Außenfeldwirtschaft ersetzen, heißt es in einem Aufsatz von Senthold Asseng. Vertical Farming sei eben unabhängig vom Klimawandel, weil das Wetter in einer geschlossenen Anlage komplett reguliert werden kann.

Vertikale Farmen könnten Wälder vor der weiteren Rodung für die Landwirtschaft bewahren und derzeitige, landwirtschaftliche Flächen für weniger intensive, nachhaltigere, biologisch vielfältigere landwirtschaftliche Nutzung und andere gesellschaftliche Zwecke (z. B. öffentliche Freiflächen, Wiederaufforstung) freigeben. Also Flächen freimachen, wenn die Landwirtschaft in die Höhe geht.

Tausende LED–Lampen ermöglichen Sonnenlicht rund um die Uhr

Die Idee der Intensivproduktion in künstlicher Umgebung kommt aus der Raumfahrt. Richtig interessant wird sie erst, seit LED-Lampen in großer Zahl zu einem verhältnismäßig günstigen Preis hergestellt werden können. So ist es möglich, tausende Lampen angepasst in der Leuchtkraft und eingestellt auf die wesentlichen Frequenzen leuchten zu lassen. Professor Asseng spricht zudem von der Möglichkeit mit pulsierendem Licht nur noch die Hälfte der Energie zu verbrauchen.

Auch die Ernte könnte in großen, vertikalen Anlagen günstiger sein als in der konventionellen Landwirtschaft auf den Feldern: Eben dann, wenn mehrere Lagen vollautomatisch mittels Maschinen geerntet werden können. Das große Plus der Landwirtschaft in Anbauräumen sei die Ressourcenersparnis, sagt Sentholt Asseng, kein Dünger werde vergeudet und wesentlich weniger Wasser verbraucht.

Pilot-Anlage für Salat und Kräuter in Supermarkt in Unterföhring

Vertikal Farming gibt es aber auch schon im Alltagseinsatz - und zwar in Bayern. Genauer gesagt im – nach eigener Aussage - größten Edeka-Markt Süddeutschlands bei Stadter und Honner in München-Unterföhring. Geschäftsführer Daniel Honner ist entsprechend stolz auf die Anlage, die ein Münchner Start-up in seinem Markt errichtet hat. Es ist ein sogenannter "Grow-Tower" für Salat und Kräuter. "Bei uns funktioniert's erstmal auch im Handel. Der Vorteil: weniger Wasserverbrauch. Wir haben keine Pestizide, keinen Schädlingsbefall und mit 25 Tagen Wachstumszeit auch eine sehr hohe Effizienz, was das anlangt", sagt Honner.

In dem Rondell hinter der Glasscheibe wachsen hell erleuchtet seit der Eröffnung im Frühjahr die Salat- und Kräuterpflanzen auf mehreren Ebenen. So können die Kunden quasi den Pflanzen beim Wachsen zuschauen. Jeden Tag gibt es mehr als ein Dutzend davon, frisch aus dem Tower auf den Tisch. Daniel Honner stellt das Erlebnis und die Qualität heraus "Das ist unsere Lösung, wie wir unseren Salat im Anbau lokal halten können, lokaler geht’s nicht" Man wolle für die Kunden den ganzen Wachstumsprozess vom Samenkorn bis zum fertigen Salatkopf abbilden und könne auf 120 Quadratmetern 17 Salate und Kräuter frisch züchten.

Vertikal angebaute Kräuter zum marktfähigen Preis

Der frische Salat und die Kräuter stehen unmittelbar vor der Anlage in Substrattöpfchen zum Kauf. In mit Bio vergleichbarer Qualität und zu einem marktfähigen Preis, sagt Honner. Die Pflanzen kosten zwischen 1,99 Euro und 2,49 Euro.

Weil Kopfsalat, Senfsaat, und Kräuter ohne Boden wachsen und gedüngt werden, sind sie nicht Bio, wohl aber regional und nachhaltig. Darauf legt auch Franz Drack vom Münchner Startup "&ever" großen Wert. Seine Firma hat den "Grow Tower" in Unterföhring eingerichtet. Er schwärmt von den Möglichkeiten: Die Transportwege betrügen eben 20 Meter statt 2.000 Kilometer. Wenn etwa kein Salat aus Holland nach Singapur geflogen werde, dann spare das viel CO2.

Wettbewerber: "Keine Verdrängung von Biolandwirtschaft"

Die Firma &ever sieht ihr Angebot als Zusatz, als Extra, das bisher auf dem Markt gefehlt hat, so Franz Drack. "Wir sehen uns nicht als die Landwirtschaftskiller oder so irgendwas, es ist nur so, wir können ein attraktives Angebot in den Supermarkt bringen."

In den letzten 20 bis 30 Jahren seien die Sorten extrem auf Aussehen und Transportstabilität gezüchtet worden. Seine Firma wolle wieder Dinge in den Supermarkt bringen, die mehr Geschmack haben, oder rarer sind. Diesen Anspruch wollen die Münchner künftig auch mit kleineren Anlagen erfüllen. Dazu laufen Planungen. So dass es eben nicht 80 oder 120 Quadratmeter braucht, sondern möglicherweise unter fünf. Vertical Farming in Pflanzschränken statt in Türmen scheint zumindest möglich.

Problem: der hohe Stromverbrauch

Tatsächlich ist heute noch der insgesamt doch wieder hohe Stromverbrauch durch die Vielzahl der Lampen ein Problem. Doch Franz Drack sieht die Münchner Firma auf dem richtigen Weg. Allein was die LED-Technik in den letzten Jahren für einen Sprung gemacht hat, gebe Hoffnung. Ähnlich sei es bei Batterien, die ebenfalls leistungsfähiger und billiger geworden sind. Ziel sei es, die Lampen dann mit Ökostrom leuchten zu lassen. Die lokale Produktion, die Einsparung von Pestiziden, Dünger und die Senkung des Wasserverbrauchs um 90 Prozent, all das mache den vertikalen Anbau von Obst und Gemüse in den nächsten Jahren interessant.

Die Firma &ever hat noch eine Farm im Wüstenstaat Kuweit laufen. Laut Drach sind es vor allem Blattgemüse wie Spinat, die als nächstes auf den Markt kommen könnten oder Beeren, Brombeeren zum Beispiel oder Erdbeeren.

Tagung zu Vertical Farming Ende September

Die kommerziellen Möglichkeiten für Vertical Farming lotet eine Tagung aus, die in dieser Woche stattfindet. Ende September treffen sich dann Wissenschaftler in München. 80 Expertinnen und Experten haben sich schon angesagt zu der Konferenz, die zur Freude von Professor Senthold Asseng hybrid stattfinden wird, also online und in Präsenz.