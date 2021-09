Große Lockerungen für Laienmusiker und Amateurtheater

Laienmusiker und Amateurtheater können jetzt wieder möglichst frei und ohne Einschränkungen ihren Probenbetrieb durchführen. Bei Proben von Chören und Laienmusikensembles sind nun keine Mindestabstände mehr zwingend vorgeschrieben. So steht es in dem neuen Rahmenkonzept, das Kunstminister Bernd Sibler und Marcel Huber, Präsident des Bayerischen Musikrats e.V., am Samstag in Gersthofen im Rahmen der Verleihung der Zelter- / Pro Musica-Plaketten an Chöre und Musikkapellen vorgestellt haben.

Spürbare Erleichterungen

Für Proben in den Bereichen Laienmusik und Amateurtheater gilt jetzt der 3G-Grundsatz: Wird in einem Landkreis/einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz von 35 überschritten, dürfen zu den Proben in geschlossenen Räumen nur noch Personen zugelassen werden, die geimpft, genesen oder getestet sind.

Davon ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag, Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Tests im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen und noch nicht eingeschulte Kinder.

Keine Maskenpflicht bei den Proben

Teilnehmer und Besucher müssen zwar in Gebäuden und geschlossenen Räumen eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Bei den Proben aber entfällt die Maskenpflicht für Teilnehmer, wenn am festen Sitz-/Stehplatz ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. Und wenn das Tragen einer Maske das aktive Musizieren bzw. die künstlerische Konzeption des Schauspiels nicht zulässt, insbesondere beim Spielen von Blasinstrumenten oder bei Gesang.

Keine Maskenpflicht gibt es bei Kindern bis zum sechsten Geburtstag und bei allen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann.

Probenteilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein

In Bezug auf Probenteilnehmer muss der Mindestabstand von 1,5 Metern grundsätzlich dann nicht eingehalten werden, wenn dies zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen Betätigung oder Darbietung führen würde bzw. mit dieser nicht vereinbar ist.

Durch die Etablierung des 3G-Prinzips könne jetzt grundsätzlich jeder Laienmusiker bzw. -schauspieler an den Proben teilnehmen, so Sibler, auch in geschlossenen Räumen. Da jeder Probenteilnehmer geimpft, genesen oder getestet sein muss, werde dem Infektionsschutz auch weiterhin wirkungsvoll Rechnung getragen. Lockerungen bei den Mindestabständen und dem Tragen von Gesichtsmasken würden gerade im Ensemblebereich wieder eine adäquate künstlerisch-musikalische Probenarbeit garantieren.

Kontaktdaten bei Veranstaltungen werden weiter erfasst

Erfreulich ist laut Sibler zudem, dass das Rahmenhygienekonzept für kulturelle Veranstaltungen auch die Auftritte im Laienmusik- und Amateurtheaterbereich erleichtert: Veranstalter bzw. Betreiber kultureller Einrichtungen können nun selbst entscheiden, ob die Gäste mit Abstand platziert werden, dann ohne Maskenpflicht für die Besucher.Oder ob auf Mindestabstände verzichtet und der Besucherraum grundsätzlich vollständig ausgelastet wird – dann jedoch mit Maskenpflicht für die Besucher.

Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel gibt es künftig grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr. Die Kontaktdatenerfassung der Besucher gilt weiterhin, allerdings entfällt die sitzplatzbezogene Erfassung.