Weitgehend ruhige Weihnachtstage in den Bergen

Es waren weitgehend ruhige Weihnachtstage in den oberbayerischen Bergen. Vor allem an Weihnachten und am ersten Feiertag habe es wetterbedingt keinen Andrang gegeben, teilte die Bayerische Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen am Samstag mit. Auch der Geschäftsführer der Brauneck- und Wallbergbahnen, Peter Lorenz, sprach von ruhigen Tagen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag herrschte bei teils sonnigem Wetter und etwas Neuschnee deutlich mehr Betrieb.

Familien und Schneeschuhgänger in den Bergen unterwegs

An den sonst von Skifahrern bevölkerten Pisten am Spitzingsee waren Schneeschuh- und Tourengeher, Fußgänger oder Familien mit Schlitten unterwegs. Auch in Garmisch-Partenkirchen wanderten viele die Pisten hinauf. Die Liftbetreiber haben trotz des ruhenden Liftbetriebs vielerorts die Pisten beschneit. "Wir hoffen noch auf den Januar. Dann brauchen wir den Schnee", sagte Lorenz.

Teilweise hohe Parkgebühren

Trotz geschlossener Skilifte wurden mancherorts die Parkgebühren deutlich angehoben. Am Stümpflingparkplatz am Spitzingsee sind es am Tag 10 Euro, dafür sind Toiletten geöffnet. In Garmisch-Partenkirchen werden am Hausberg und am Kreuzeck 15 Euro fällig. "Viele Einheimische nutzen seit der Gebührenerhebung ihre Fahrräder oder kommen zu Fuß, um eine Skitour zu starten oder rodeln zu gehen - und sorgen somit für eine Entlastung der Straßen", sagte eine Sprecherin der Zugspitzbahn.