Weitgehend ruhige Silvesternacht in Schwaben

Wie in ganz Bayern ist die Silvesternacht in Schwaben insgesamt ruhig und ohne größere Vorkommnisse verlaufen. Das berichten die Polizeipräsidien Schwaben Nord und Schwaben Süd/West.

Zwei Kinder leicht verletzt

Lediglich in Kaufbeuren und in Neu-Ulm wurde nach Mitternacht jeweils ein siebenjähriges Kind durch eine Rakete bzw. einen Böller leicht verletzt. Beide Kinder wurden am Kopf getroffen, laut Polizei hatten sie aber Glück und sind glimpflich davongekommen. Nur vereinzelt kam es - meist alkoholbedingt - zu kleineren Körperverletzungen, Streitereien oder Ruhestörungen, bei denen die Polizei eingreifen musste.

Corona-Beschränkungen eingehalten

Auch die Corona-Regeln wurden fast überall eingehalten, so die Polizei. Versammlungsbeschränkungen auf bestimmten Plätzen oder Straßen wurden akzeptiert. Hatten sich einmal zu viele Menschen an einem Ort versammelt, so zeigten sie sich laut Polizei einsichtig, wenn sie gebeten wurden, sich zu verteilen, und kamen der Aufforderung nach.

Wohnungsbrand: Mann schwer verletzt

Im Augsburger Antonsviertel ist in der Silvesternacht ein Mann bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Das berichten Polizei und Feuerwehr. Am Neujahrstag gegen ein Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte zu dem Haus gerufen, dort zeigte sich bereits eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte die betroffene Wohnung nur mit Atemschutzgeräten betreten und einen verletzten Bewohner bergen - "buchstäblich in letzter Sekunde", wie die Feuerwehr berichtet. Wenige Augenblicke später stand die gesamte Wohnung in Brand.

Bewohner kommt schwer verletzt nach Murnau

Der Mann hatte eine starke Rauchgasverletzung sowie "nicht unerhebliche Verbrennungen" erlitten. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus und wurde von dort aus in eine Spezialklinik nach Murnau verlegt. 15 weitere Bewohner wurden aus dem Wohnhaus evakuiert, zwei von ihnen wurden ambulant vom Rettungsdienst untersucht und behandelt.

Laut Feuerwehr liegt der Brandschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Kripo hat die Ermittlungen zu der Brandursache übernommen.