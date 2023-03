"Weitgehend reibungslos": Herrmann zufrieden mit Probelarm

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine erste positive Bilanz des landesweiten Probealarms gezogen. "Alle zur Verfügung stehenden Warnmittel konnten beim breit angelegten Testlauf umfassend erprobt werden“, so Herrmann. Beim landesweiten Probealarm heulten am Donnerstag um 11 Uhr Sirenen, kamen Meldungen auf dem Handy an. Auch Lautsprecher waren aktiviert. Sowohl die Warnungen auf Mobiltelefone über die Warn-Apps "NINA" und "Katwarn" als auch über das neue Cell Broadcast verliefen demnach weitgehend reibungslos. Die detaillierten Ergebnisse müssten aber noch abgewartet werden.

Nur vereinzelt "leichte Verzögerungen"

Die digitalen Warnungen hätten innerhalb kurzer Zeit nach Auslösung des bayernweiten Alarms um 11.05 Uhr und zehn Sekunden die Menschen erreicht. Nur vereinzelt sei es zu leichten Verzögerungen gekommen. Auch die Sirenenwarnung habe gut geklappt. Wichtig sei, dass man auf einen vielfältigen Warnmittelmix aus Sirenen, Rundfunkdurchsagen, digitalen Stadtinformationstafeln, Warn-Apps und die neue Cell-Broadcast-Technologie bauen könne, so Herrmann.

Auf den digitalen Stadtinformationstafeln seien die Warnungen erstmals bayernweit zentral ausgelöst worden. "Mit den Warnungen über Informationstafeln beispielsweise auf Bahnhöfen, im Öffentlichen Nahverkehr und in den Innenstädten können wir noch mehr Menschen in Gefahrenlagen erreichen und vor allem auch visuell warnen", sagte der Minister.

Herrmann kritisiert Fördertöpfe des Bundes

Zwar sei Bayern gut aufgestellt, "es gibt aber weiterhin noch genug zu tun“. Teilweise seien zum Beispiel keine Sirenen mehr vorhanden. Die im Bundeshaushalt 2023 vorgesehenen 5,5 Millionen Euro für ein künftiges bundesweites Sirenenförderprogramm seien "nicht einmal ein Tropfen aus den heißen Stein", kritisierte der Minister. "Das ist kein Neustart im Bevölkerungsschutz", sondern "eher ein trauriger Fehlstart".

Anfang Dezember hatte es bereits einen bundesweiten derartigen Probealarm gegeben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bezeichnete den Warntag damals als einen Erfolg. Allerdings kamen die Warnnachrichten nicht auf allen Smartphones an. Herrmann hatte damals erklärt, leider habe nicht überall alles reibungslos geklappt, und es sei teilweise zu Ausfällen und Überlastungen der Server gekommen.