Zwei Brände in der Silvesternacht in Unterfranken

Die Polizei in Unterfranken zieht eine erste Bilanz der Silvesternacht: Es blieb weitestgehend ruhig. Im Landkreis Würzburg soll es laut Polizei zu "kleineren Verstößen" gegen das Infektionsschutzgesetz durch vereinzelte private Partys gekommen sein. Im Landkreis Kitzingen gab es zwei Brände.

Scheune in Feuerbach abgebrannt

Darüber hinaus sei eine Scheune in Feuerbach im Landkreis Kitzingen abgebrannt. Durch die Rauchgase des Feuers wurde eine Frau leicht verletzt. Auch ein Feuerwehrmann zog sich durch einen Sturz während des Einsatzes leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden medizinisch versorgt. Ein in der Scheune abgestellter Traktor und diverses Werkzeug wurden dabei stark beschädigt. Der Sachschaden betrage nach ersten Schätzungen der Polizei 40.000 Euro. Die Brandursache sei unklar.

Kuhstall in Kaltensondheim in Flammen

Auch in Kaltensondheim im Landkreis Kitzingen hat es in der Silvesternacht auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gebrannt: Kurz nach 1.00 Uhr stand ein Stall in Flammen. Alle Bewohner des Hofes konnten sich selbst ins Freie retten und blieben unversehrt. Auch die im Stall befindlichen Kälber konnten laut Polizei gerettet und bei Nachbarn untergestellt werden. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Kuhstall wurde dennoch völlig zerstört. Ein Gebäude auf dem benachbarten Anwesen wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei bei mehr als 100.000 Euro liegen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. "Heuer hatten wir uns eigentlich erhofft, dass wir eine ruhigere Nacht haben. Das war leider nicht so", sagte Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht.

Verletzungen durch Böller

Laut der integrierten Leitstelle Schweinfurt kam es in der Nacht auch zu Verletzungen durch Böller. Allerdings seien diese nicht so häufig gewesen wie in den Jahren zuvor. Wie die integrierten Leitstellen Würzburg und Aschaffenburg dem BR am Telefon jeweils mitteilten, sei die Nacht dort ruhig verlaufen.