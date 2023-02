Weiterleben trotz Krieg: Ukrainer beim fränkischen Roten Kreuz

Schon im Sommer halfen die Geflüchteten dem örtlichen Roten Kreuz aus: Sie halfen beim Aufbau bei den Festivals Taubertal und Summerbreeze und unterstützten bei der Verpflegung. "Wir haben so einen Spaß gehabt", sagt der Sanitäter, der damals auch dabei war. Auch in diesem Jahr wolle man sie wieder dabeihaben. Für viele der Geflüchteten sicher eine willkommene Abwechslung vom Kriegsalltag in der Heimat.

Ehrenamtliche Helferin übersetzt Inhalte

Erst einmal müssen aber alle den Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Die beiden Kursleiter erklären langsam und geduldig. Eine Ehrenamtliche übersetzt alles ins Ukrainische. Das meiste ist für die 15 hier nicht neu: Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen, Notruf wählen, das geht auch in der Ukraine so. Hiulsuma Iliasly hat bis zuletzt in Kiew gelebt und dort als Sekretärin gearbeitet.