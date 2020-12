Weiterhin Stillstand beim Neubau für Kitzinger Tierheim

Im Januar 2020 hatte der Bauausschuss des Kitzinger Stadtrates dem Antrag für einen Neubau des Tierheims am Lailachweg in Kitzingen und damit in der Nähe des Golfplatzes zugestimmt. Auch die Finanzierung für den 2,5 Millionen Euro teuren Neubau schien bis zum Frühjahr gesichert, nachdem alle 31 Städte und Gemeinden des Landkreises Kitzingen zugesichert hatten, den Tierheimneubau mit Darlehen zu unterstützen. Doch bis heute hat sich nichts getan.

Bürgermeister will neuen Standort für Tierheim suchen

Der stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Christian Fexer glaubt, dass die gut 1.000 Mitglieder des Kitzinger Golfclubs in unmittelbarer Nähe zum Golfplatz kein Tierheim haben wollen. "Wahrscheinlich ist bei vielen die Angst groß, dass sie beim Golfen durch das Bellen und Jaulen vom Tierheim gestört werden", sagt Fexer. Allerdings seien auch die Erschließungskosten im Lailachweg sehr hoch, weil man einige hundert Meter bis zur nächsten Straße habe. Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner (CSU) habe dem Tierschutzverein von sich aus angeboten, nach einem anderen, alternativen Standort für den Tierheimneubau zu suchen. "Er will sich dazu in den nächsten Wochen melden", so Fexer.

Bergamt drängt auf Schließung des Kitzinger Tierheims

Ebenfalls in den nächsten Wochen wird das Bergamt Nordbayern das Tierheim an der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen erneut kontrollieren. Das Tierheim steht auf alten Bergwerkstollen, der Untergrund ist teils hohl. In der Fassade haben sich bereits Risse gebildet. Das Bergamt drängt deshalb seit Jahren auf die Schließung des Gebäudes. Ein Verfüllen der alten Stollen unter dem Tierheim würde 850.000 Euro kosten. Der Tierschutzverein hatte deshalb vor drei Jahren mit der Suche nach einem Grundstück für einen Neubau begonnen.