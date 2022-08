Weiterhin Niedrigwasser im Fränkischen Seenland

Sieben Kubikmeter Wasser, umgerechnet 50 Badewannenfüllungen, schießen pro Sekunde aus dem Ablauf des Brombachsees bei Pleinfeld. Über Monate hat es kaum geregnet, deshalb sind viele Flusspegel bedenklich niedrig. Durch den Brombachsee werden die schwäbische Rezat, die Rednitz bei Nürnberg, die Regnitz und im weiteren Verlauf auch Main und Rhein mit Wasser versorgt.

Ausgetrocknete Flüsse in Franken

"Wir haben in ganz Bayern, besonders bei uns in der trockenen fränkischen Region viele Oberläufe der Flüsse, die bereits trockengefallen sind", sagt Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach. "Durch ausfallende Niederschläge geht der Grundwasserstand zurück, die Quellschüttung lässt nach oder versiegt komplett. Und so haben wir viele Bereiche von Bächen und Flüssen, die komplett trocken sind".

Regenfälle sorgen leichte Entspannung

Durch die Regenfälle des Wochenendes vor allem im Süden Bayerns kommen aus dem Donauraum mittlerweile wieder größere Wassermengen in die fränkischen Flussläufe. Die Entnahme aus dem Brombachsee soll daher vorerst gedrosselt werden. Denn: Dass Wasser entnommen wurde, ist den Seen deutlich anzusehen. Der Wasserstand liegt derzeit mehr als vier Meter unter dem Normalniveau.

Niedriger Wasserstand könnte für Probleme sorgen

"Wir haben momentan das große Glück, dass wir die Abgabe etwas reduzieren konnten", so Keller weiter. Zwar hätte der Brombachsee noch genug Kapazität, um den Wasserspiegel weiter abzusenken. Doch dann bekämen Freizeiteinrichtungen Schwierigkeiten. "Da fallen dann die ersten Strände trocken oder auch die Schifffahrt würde dann wahrscheinlich Probleme bekommen", sagte Keller. Doch noch sei dieser Zeitpunkt nicht gekommen.

Noch keine Auswirkungen auf Hotels und Schiffe

Oliver Röhrl ist Direktor eines großen Hotels in Pfofeld. Seine Gäste nehmen wahr, dass der Brombachsee deutlich abgelassen ist. Beschwerden gab es deshalb aber keine. "Die Gäste fragen uns, warum das gemacht wird", sagt er. Dann erkläre er ihnen, dass die Seen im Fränkischen Seenland genau dafür gebaut wurden.

Auch auf der MS Brombachsee sieht man das Niedrigwasser entspannt. Denn Kapitän Marcus Wilken weiß aus jahrelanger Erfahrung, wie er mit solchen Situationen umgehen muss - wie etwa bei der Fahrrinne in Ramsberg. "Die müssen wir genau treffen", so Wilken. Aber darauf sei sowohl die Crew als auch das Schiff vorbereitet.

Es wird wieder wärmer

In dieser Woche soll es wieder warm und trocken werden. Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach geht davon aus, dass dann auch wieder mehr Wasser aus dem Brombachsee in die Flüsse abgeleitet werden muss.