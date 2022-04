Weiterhin mit Maske: Shoppen nach Ende der Maskenpflicht

Es ist keine Frage des Alters, auch nicht des Geschlechts: Noch immer tragen die meisten Kundinnen und Kunden in Bayern eine Maske, wenn sie einkaufen gehen. Ganz automatisch, sie haben sich daran gewöhnt und wollen den Schutz bei nach wie vor hohen Inzidenzen beibehalten. Auch wenn es Kunden gibt, die nach dem Wegfall der Maskenpflicht auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten und ihn nach zwei Jahren Pandemie nicht mehr sehen können.

Mehrheit der Kunden trägt Maske

Keine Maske im Geschäft: Das sei eher die Ausnahme, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Trotz Corona-Müdigkeit trügen bis zu 90 Prozent der Kunden immer noch freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz.

"Die Maske wird vor allen Dingen von fast ausnahmslos allen Kunden getragen in größeren Geschäften, in Supermärkten, in Möbelhäusern, in Baumärkten", sagt Ohlmann. In kleineren Geschäften befänden meist nur wenige Kunden gleichzeitig im Laden. Dort gingen die Geschäftsinhaber meist auf den Wunsch der Kunden ein. Wollten die Kunden Maske tragen, dann trage auch der Geschäftsinhaber ein. Dabei gebe es keinerlei Probleme.

Maskenpflicht per Hausrecht wird kaum angewandt

Einzelhändler könnten durch das Hausrecht die Maskenpflicht beibehalten. Das nutzen laut Ohlmann nur sehr wenige Geschäfte. Die meisten hätten nur eine Masken-Empfehlung am Eingang ausgehängt oder überließen es den Kunden.

Masken gehören künftig vielleicht zum Alltag

Der Handelsverband Bayern rechnet damit, dass mittelfristig, wenn die Inzidenzen in Bayern weiterhin fallen, viele beim Shopping auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. "Aber es wird sicherlich auch nicht wenige Kunden geben, die selbst nach dem fast absoluten Ende der Pandemie sagen: Dort, wo größere Menschenansammlungen sind, da will ich einfach – um mich und andere zu schützen – weiterhin auf die Maske vertrauen", meint Bernd Ohlmann. Das kenne man vor allem aus Asien, dort gehörten Masken zum Alltag. Dass Masken auch in Bayern künftig ganz selbstverständlich getragen werden, kann Ohlmann sich durchaus vorstellen.

Virologin Protzer: Maske beim Einkaufen ist sinnvoll

Das ist auch ganz im Sinne vieler Virologen, wie Ulrike Protzer von der Technischen Universität München. Protzer sagte schon vor Wochen, die Maskenpflicht in Innenräumen, also auch beim Einkaufen, aufzuheben, sei ein großer Fehler. Diese Lockerung käme zu früh, da die Infektionszahlen noch zu hoch seien. Die Virologin verwies darauf, dass in Geschäfte alle hineinmüssten, auch Menschen, die weiterhin dringend auf Schutz angewiesen seien. Studien zeigten darüber hinaus, dass es nicht reiche, wenn nur einer Maske trägt, damit der Effekt erreicht werde. Alle müssten Maske tragen. Man nehme Menschen, die gefährdeter seien, einen schweren Verlauf zu erleiden, die Freiheit, so Protzer, "weil verständlicherweise andere ihre Freiheit zurückhaben wollen".

Die Mehrheit der Bayerinnen und Bayern macht es also aus medizinischer Sicht richtig: weiterhin Maske auf beim Shoppen.