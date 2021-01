Weiterhin Hochwasser an der Fränkischen Saale

Regen, Neuschnee und Schneeschmelze sorgen weiterhin für Hochwasser an der Fränkischen Saale. In Wolfsmünster im Landkreis Main-Spessart war der Wasserstand am Samstagabend nochmals angestiegen und geht seitdem zurück. In Bad Kissingen stieg der Pegel in der Nacht auf Meldestufe 3.

Der Hochwasserpegel der Fränkischen Saale bei Wolfsmünster war nach dem Höchststand am Freitagabend mit 435 Zentimetern bis Samstagvormittag zwar zunächst wieder deutlich gesunken. Bis zum Abend war der Stand jedoch wieder auf 421 Zentimeter und damit erneut auf Meldestufe 3 gestiegen. Seitdem geht das Wasser leicht zurück. Am Sonntagmorgen herrscht Meldestufe 2 bei 404 Zentimetern.

Staatsstraße bei Wolfsmünster ist überflutet

Die Staatsstraße bei Wolfsmünster ist überflutet. Auch im benachbarten Gräfendorf stehen Straßen und die Ortsdurchfahrt unter Wasser. Die Feuerwehr hatte vorsorglich bereits am Freitagabend am Dorfladen und der Ortsbäckerei Luftschläuche eines mobilen Hochwasserschutzsystems gelegt. Durch den ganztägigen kam am Samstag zusätzlich zu dem Schmelzwasser aus der Rhön neues Wasser von oben dazu.

Meldestufe 3 am Bad Kissinger Prinzregentenbau

In Bad Kissingen ist der Wasserstand am Samstag kontinuierlich gestiegen. Am Golfplatz gilt am Sonntagmorgen noch Meldestufe 2 mit 403 Zentimetern. Am Prinzregentenbau ist das Wasser der Saale bis zum frühen Sonntagmorgen stetig angestiegen auf 369 Zentimeter und geht seitdem leicht zurück auf aktuell 366 Zentimeter. Es herrscht Meldestufe 3, was bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet sind oder überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden müssen. Bei Meldestufe 2 sind land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet und es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen geben.

Sinkende Pegel in der Rhön und an der Sinn

Im Landkreis Rhön-Grabfeld ist das Wasser der Saale in Salz über Nacht leicht zurückgegangen, es gilt jedoch noch Meldestufe 2. An der Milz in Gollmuthhausen und an der Streu in Unsleben ging das Wasser deutlich zurück auf Meldestufe 1. An der Sinn in Mittelsinn im Landkreis Main-Spessart ist der Pegel über Nacht ebenfalls gesunken. Am Sonntagmorgen gilt mit 346 Zentimetern Meldestufe 1.

Nur leichtes Hochwasser am Würzburger Main erwartet

Laut Hochwassernachrichtendienst steigen die Wasserstände im Bereich des schiffbaren Mains leicht an. Am Sonntagabend werde in Würzburg eventuell die Meldestufe 1 knapp erreicht. Nach dem Neuschnee in der Nacht zum Sonntag werden tagsüber jedoch keine relevanten Niederschläge mehr erwartet. Die Hochwasserwellen würden sich damit sich weiter flussabwärts verlagern. Eine Verschärfung der Situation erwartet der Hochwassernachrichtendienst nicht.