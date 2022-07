Weiterer Todesfall in der Donau – Leiche in Neu-Ulm entdeckt

Der Mann sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ertrunken, teilte die Polizei am Mittwoch (06.07.22) nach der Obduktion des Leichnams mit. Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt es nicht. Die Leiche des Mannes war am Sonntagmorgen am Donauufer der Neu-Ulmer Stadtteils Offenhausen gefunden worden. Er soll zwischen 65 und 75 Jahren alt gewesen sein.

Zwei Todesfälle an einem Wochenende

Am Wochenende hatte es einen weiteren Todesfall an der Donau gegeben: Ein 43-Jähriger war, offenbar auf dem Heimweg von einer Grillparty, am Rande des Donaufests im Bereich der Herdbrücke ertrunken. Der Mann konnte wiederbelebt werden, verstarb aber im Krankenhaus. Auch wenn es sich wohl nicht um einen Gast des Donaufests in Ulm und Neu-Ulm gehandelt hat, warnten die Veranstalter davor, die eigenen Kräfte zu überschätzen und die Strömungen in der Donau zu unterschätzen.