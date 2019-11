Weiterer Strafbefehl in Korruptionsaffäre um Regensburger OB

Neuer Strafbefehl in der Regensburger Korruptionsaffäre um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs: Wie die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet, soll ein Bauträger wegen Vorteilsgewährung 180 Tagessätze zu je 500 Euro zahlen, insgesamt also 90.000 Euro. Der Beschuldigte hat dagegen aber Einspruch eingelegt, es dürfte also zum Prozess vor dem Amtsgericht kommen.

Bereits vierter Strafbefehl in Korruptionsaffäre

Der Bauträger soll der Zeitung zufolge an den früheren SPD-Ortsverein des suspendierten Oberbürgermeisters Wolbergs gespendet haben. Die Staatsanwaltschaft erklärte der "Mittelbayerischen Zeitung", dass es sich beim aktuellen Strafbefehl um den vierten in der Korruptionsaffäre handele. Die übrigen drei seien bereits rechtskräftig.

Wolbergs vor Gericht

Wolbergs ist inzwischen aus der SPD ausgetreten. Er will mit seinem Verein "Brücke" im kommenden Jahr zur Oberbürgermeisterwahl antreten. Er war im Sommer wegen zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gesprochen, aber nicht bestraft worden. In weiteren Anklagepunkten sprach ihn das Landgericht Regensburg frei. Die Staatsanwaltschaft, Wolbergs und weitere Beschuldigte haben gegen das Urteil Revision eingelegt.

Derzeit steht Wolbergs gemeinsam mit weiteren Angeklagten aus der Immobilienbranche in einem zweiten Verfahren vor Gericht, wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Vorteilsannahme. Das Verfahren wird morgen fortgesetzt.