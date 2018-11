Weiterer Schritt zum Medizincampus Oberfranken

Der Medizincampus Oberfranken nimmt immer konkretere Formen an. Drei Mitarbeiter kümmern sich ab sofort in einem gemeinsamen Projektbüro um die Angebote für die Studenten und um bauliche Fragen. Außerdem pflegen sie Kontakte zur medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, dem Universitätsklinikum Erlangen und dem Bayerischen Wissenschaftsministerium. In Zukunft werden bis zu 600 Studenten am Klinikum Bayreuth ausgebildet.

Neue Arbeitsplätze

Dafür werden nach aktuellem Stand ungefähr 180 Vollzeitstellen gebraucht. Es entstehen 30 neue klinische Professoren und zehn sogenannte Profilprofessuren an der Uni Bayreuth. Diese werden stufenweise eingerichtet und sollen sich mit Themen wie "Public Health" oder "Big Data" beschäftigen.

Lehr- und Lernzentrum geplant

Auf dem Medizincampus Oberfranken sollen auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern ein Lehr- und Lernzentrum, ein Simulationszentrum, ein Forschungszentrum, eine Mensa und Räume für das Lehrpersonal entstehen. Für den Bau von Gebäuden stellt die Staatsregierung einmalig 44 Millionen Euro zur Verfügung. Außerdem investiert der Freistaat pro Jahr 36 Millionen Euro, um die laufenden Kosten zu decken.

Ärztemangel auf dem Land entgegenwirken

Ziel des Medizincampus Oberfranken ist es, dem Ärztemangel auf dem Land entgegenzuwirken. Wer in Bayreuth einen Teil seines Studiums absolviert, bleibt danach vielleicht auch als Arzt in der Region – so der Gedanke der Staatsregierung. Im Juni vergangenen Jahres hatte die bayerische Staatsregierung beschlossen, die Ausbildung von Ärzten in Oberfranken auszubauen. Die endgültige Entscheidung über das Konzept wird der Ministerrat im Februar 2019 treffen.