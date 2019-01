Weiterer saisonbedingter Anstieg der Arbeitslosigkeit in Bayern

Im Januar ist die Arbeitslosigkeit in Bayern deutlich angestiegen. Die Experten der Bundesagentur für Arbeit sehen aber keinen Grund zur Beunruhigung. Der Anstieg im Januar sei saisonbedingt. Nach Angaben des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, waren im Januar in Bayern 242.678 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 39.422 mehr als im Dezember 2018. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent.

Männer deutlich stärker betroffen

Es bestätige sich, dass der Januar üblicherweise der Monat mit der höchsten Arbeitslosigkeit sei, sagte Holtzwart. Denn in den Wintermonaten können die witterungsabhängigen Berufe, vor allem in der Baubranche, nicht arbeiten. Dementsprechend fällt der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Männern deutlich höher aus als bei den Frauen. So sind 32.083 Männer mehr arbeitslos gemeldet als im Dezember, was einem Anstieg von 28,7 Prozent entspricht. Bei den Frauen waren es nur 7.339 mehr – ein Anstieg von 8,0 Prozent.

Bayerischer Arbeitsmarkt weiterhin stabil

Der Vorjahresvergleich zeige, dass es dem bayerischen Arbeitsmarkt weiterhin gut gehe, betonte Holtzwart. Im Januar 2018 waren noch 10.823 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Quote lag damals um 0,2 Prozentpunkte höher bei 3,5 Prozent.