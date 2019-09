Weiterer Anschlag auf einem Maisfeld: Metallteile versteckt

Ob ein Schaden an der Maschine entstanden ist, wird derzeit noch geprüft. Um den Fall aufzuklären, nimmt die Polizei in Neustadt Hinweise aus der Bevölkerung unter folgender Telefonnummer entgegen: 09161 / 88530 entgegen.

Bereits mehrere Anschläge in Mittelfranken

Immer wieder haben in den vergangenen Tagen Unbekannte Metallteile in Maisfeldern versteckt. Erst vor zwei Tagen wurden in einem Maisfeld in Buch am Wald im Landkreis Ansbach Metallteile gefunden und verursachte an einem Mähdrescher rund 2.000 Euro Sachschaden. Wer die Metallteile in den Feldern versteckt ist bislang unklar. Denkbar sind Gegner der konventionellen Landwirtschaft oder auch konkurrierende Landwirte, heißt es.