Weitere Warnstreiks in Bayern: Behörden und Kitas bleiben zu

Auch am Donnerstag wird im Freistaat im öffentlichen Dienst gestreikt. Wer beispielsweise in München einen Behördengang geplant hat, sollte ihn vielleicht aufschieben. Die Gewerkschaft Verdi hat dort sämtliche Referate zum Warnstreik aufgerufen, auch das Landratsamt wird bestreikt. Darüber hinaus werden viele Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs die Arbeit niederlegen; in manchen Stadtteilen werden die Tonnen nicht geleert.

Auch einige städtische Kinderbetreuungseinrichtungen werden laut Verdi bestreikt. Ebenfalls betroffen sind die städtischen Kliniken; die Notfallversorgung ist aber gewährleistet.

Demonstration in Nürnberg

Auch in Mittel- und Oberfranken gibt es Einschränkungen im öffentlichen Dienst: Unter anderem ist das Klinikum Nürnberg betroffen. Dort werden Operationen und Behandlungen verschoben, wenn es medizinisch vertretbar ist. Auch der Betrieb in den städtischen Kindertagesstätten ist dort eingeschränkt. Um 10 Uhr wird es außerdem in Nürnberg auf dem Kornmarkt eine Abschlusskundgebung der Streikenden geben.

In Ansbach werden unter anderem die Bauhöfe bestreikt, in Bamberg die Stadtverwaltung und die Stadtwerke. In Aschaffenburg fahren kaum Busse, auch die Stadtreinigung und Müllabfuhr sind durch den Warnstreik eingeschränkt. In Regensburg wird unter anderem die Stadtverwaltung bestreikt, in Augsburg sind vor allem städtische Kitas betroffen.

Verdi: Viele unbesetzte Stellen bringen Beschäftigte ans Limit

Die Gewerkschaft Verdi fordert 8 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 350 Euro monatlich mehr. Eine Sprecherin sagte, die Beschäftigten seien am Limit, unter anderem wegen vieler unbesetzter Stellen. Der kommunale Arbeitgeberverband hält den Warnstreik zum jetzigen Zeitpunkt hingegen für überzogen. Die zweite Verhandlungsrunde zur Tarifrunde 2025 beginnt am kommenden Montag.