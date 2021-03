Weitere Warnstreiks der IG Metall in Franken

In der Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall in Mittel-, Unter- und Oberfranken zu weiteren, größeren Warnstreik-Aktionen aufgerufen. Bayernweit seien 22 Aktionen geplant, so die IG Metall.

IG Metall plant Autokino-Kundgebungen und Autokorso

Demnach machen bei FTE Valeo im unterfränkischen Ebern die Früh- und Spätschicht jeweils vier Stunden früher Schluss. Um 10 Uhr trifft sich die Frühschicht zu einer Autokino-Kundgebung.

Im oberfränkischen Pegnitz werden die Beschäftigten des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB am Mittag in einem Autokorso durch die Stadt fahren.

Im mittelfränkischen Weißenburg gibt es eine gemeinsame Autokino-Kundgebung von elf Betrieben. Hierzu aufgerufen sind unter anderem Mitarbeiter der Firmen Leoni in Weißenburg und Roth, Schaeffler und Bosch Industriekessel in Gunzenhausen, KraussMaffei in Treuchtlingen und Sill Optics in Wendelstein.

"Bis zum Ende der Woche werden wir unsere Warnstreiks auf hohem Niveau fortsetzen. Danach werden wir sehen, ob die Arbeitgeber den ernsthaften Willen haben, vor Ostern zu einer Lösung zu kommen oder ob sie eine Verschärfung der Tarifauseinandersetzung provozieren." Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern

Forderungen: Lohnerhöhung oder Verkürzung der Arbeitszeit

Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von vier Prozent. Bei Betrieben in der Krise will die Gewerkschaft eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit vereinbaren. Die Arbeitgeber bieten nach einer Nullrunde in diesem Jahr Lohnerhöhungen erst ab 2022 an, die aber noch nicht beziffert worden sind. Zudem fordern sie, dass Krisenbetriebe bei bestimmten Bilanzzahlen ohne Nachverhandlungen mit der IG Metall automatisch vom Tarifvertrag abweichen können.