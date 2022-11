Weitere Warnstreiks der IG Metall in Augsburg

Die Warnstreiks der IG Metall gehen weiter. Am Montag ruft die Gewerkschaft in Augsburg bei WashTec Cleaning Technology und bei der MT Aerospace AG zum Ausstand auf. Bei WashTec, dem Weltmarkführer für Autowaschtechnik aus Augsburg, werden die Beschäftigten ab 9.30 Uhr in der Argonstraße eine Kundgebung auf dem Firmengelände abhalten. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 250 Teilnehmenden.

Streik bei auch bei MT Aerospace

Auch die Beschäftigten des schwäbischen Teilezulieferers für Luft- und Raumfahrt, MT Aerospace, sind am Vormittag zum Warnstreik aufgerufen. Bei der Kundgebung auf dem Firmengelände soll es Redebeiträge geben, hier rechnet die IG Metall Augsburg mit rund 180 Warnstreikenden.

Bisher 2.200 Beschäftige im Streik

Wie die IG Metall Augsburg mitteilt, sei die erste Warnstreikwoche trotz Ferienzeit sehr erfolgreich verlaufen. In Augsburg und Nordschwaben hätten sich vergangene Woche über 2.200 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt.

Die IG Metall fordert in dem bundesweiten Tarifkonflikt acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3.000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die vierte Tarifverhandlung für die 855.000 Beschäftigten in Bayern findet am Dienstag in München statt.