Weitere Stolpersteine erinnern an Deportationen aus Würzburg

Sie erinnern an Menschen, die von den Nationalsozialisten deportiert wurden: Stolpersteine, die mit ihren kleinen quadratischen Erinnerungstafeln aus Messing längst das Bild vieler Städte prägen. In Würzburg werden jetzt weitere 41 Steine verlegt. Am Ende des Tages werden insgesamt 625 Steine in Würzburg liegen, so viele wie in keiner anderen bayerischen Stadt.

Gedenkveranstaltung als Live-Stream

"Verschwundene Nachbarn 1942" – so lautet der Titel der Veranstaltung des Arbeitskreises Stolpersteine Würzburg am Vorabend dieser 29. Verlegung im Keller Z87 auf dem Bürgerbräu-Gelände. Nach Grußworten von Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Dr. Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, wird der Würzburger Lokalhistoriker Dr. Roland Flade die Geschichte des Jüdischen Krankenhauses seit 1885 vorstellen. Historikerin Maja Andert widmet sich der Frage, warum fast ausnahmslos Frauen unter den Opfern sind. Das Duo "AMuse" mit Michiru Soeda an der Violine und Arseniy Strokovskiy am Akkordeon, von der Würzburger Hochschule für Musik, gestaltet den Abend musikalisch.

Das Gedenken wird digital übertragen am 18. März ab 18.30 Uhr vom BR Fernsehen unter br.de/unterfranken und auf dem Facebook-Kanal von BR Franken. Ein Mitschnitt kann im Nachhinein in der BR Mediathek abgerufen werden.

Verlegung der Steine ohne Publikum

Bei der Verlegung der Stolpersteine am Freitag kann die Öffentlichkeit coronabedingt nicht anwesend sein. In einem großen Mosaik werden die Steine zum Gedenken an die Menschen der ehemaligen jüdischen Einrichtungen, also des Jüdischen Krankenhauses und der beiden Altersheime, in den Boden eingelassen. Neben kurzen Reden der Bürgermeisterin Judith Jörg und Dr. Josef Schuster werden Schülerinnen der Maria-Ward-Schule die Lebensgeschichten der Ermordeten in Erinnerung rufen.

625 Stolpersteine in Würzburg – so viele wie nirgendwo in Bayern

Alle 41 vorwiegend älteren Menschen waren freiwillig in diese jüdischen Einrichtungen gezogen, bevor diese zu "Judenhäusern" umfunktioniert wurden. "Sie sind gnadenlos in die Deportationen hineingezwungen worden", schreibt der AK Stolpersteine.

Kunst, Erinnerung, Mahnung

Die in das Pflaster eingelassenen Steine erinnern an deportierte und ermordete Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Zeugen Jehovas, Homosexuelle und Euthanasie-Opfer. Verlegt werden die Steine vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer. Inzwischen liegen Stolpersteine in 1265 Kommunen Deutschlands und in einundzwanzig Ländern Europas – sie gelten als größtes dezentrales Mahnmal der Welt. Für 120 Euro kann jeder eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung eines Stolpersteins übernehmen.