Weitere Spitzenmanager verlassen Kuka

Die chinesischen Eigentümer von Kuka entlassen drei Führungskräfte: Entwicklungschef Bernd Liepert, der Leiter Strategie- und Unternehmensentwicklung, Stefan Müller, Personalleiterin Silvia Buchinger und der stellvertretende Entwicklungschef Christian Tarragona werden den Konzern verlassen, wie die Kuka-Unternehmen bestätigte. Mehr wollte Kuka dazu nicht sagen, denn die Lage sei schwierig.

Entwicklungschef stand entlassenem Chef Reuter nahe

Liepert stand nach Informationen der Augsburger Allgemeinen dem ehemaligen Kuka-Chef Till Reuter nahe, der am 6. Dezember abgelöst wurde. Liepert war laut der Zeitung schon einmal entlassen worden, Reuter hatte ihn zurückgeholt - die Entlassung war vor seiner Amtszeit.

Wegen Umbruch muss bei Kuka alles auf den Prüfstand

Gestern hatte das Handelsblatt berichtet, dass Kuka seinen Stand auf der Hannover-Messe streicht. Kuka-Marketingleiter Wilfried Eberhardt begründete das laut Handelsblatt damit, dass man in Umbruchzeiten alles auf den Prüfstand stellen müsse und neue Formate in Betracht ziehe. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien schwieriger geworden, so Eberhardt im Handelsblatt.