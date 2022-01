Weitere PFC-Kontaminierung bei Ansbach nachgewiesen

Eine Kontaminierung mit PFC (per- und polyfluorierten Chemikalien) ist nun auch auf Feldern östlich des US-Armee-Geländes in Ansbach-Katterbach nachgewiesen worden. Daher vermutet die Bürgerinitiative „Etz langt’s“, dass sich die per- und polyfluorierten Chemikalien aus ehemaligen Löschschäumen viel weiterverbreitet haben, als ursprünglich angenommen.

Hier finden Sie BR-Recherchen zu: Schleichendes Gift PFC

Stichproben des Landratsamtes belegen Kontaminierung

Stichproben des Landratsamtes Ansbach belegen eine Kontaminierung verschiedener Felder im Landkreis, teilte Wolfgang Schmidt, Vorstand der Bürgerinitiative, mit. Die höchste Belastung sei demnach zwischen dem Flugfeld und Neukirchen in der Gemeinde Sachsen bei Ansbach festzustellen. Ebenfalls stark belastet sei ein Bereich nordöstlich der Kaserne, der in den Rippbach entwässert, teilte ein Sprecher der Bürgerinitiative dem Bayerischen Rundfunk mit.

US-Armee will neue Maßnahmen zur Beseitigung vorstellen

Seit mehreren Jahren ist bekannt, dass durch den einstigen Feuerlöschübungsplatz der US-Armee Böden und Gewässer in der Umgebung mit dem gesundheitsschädlichen PFC belastet sind. Noch vor dem Frühjahr sollen von Seiten der US-Armee neue Maßnahmen zur PFC-Beseitigung vorgestellt werden.