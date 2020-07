Weitere Millionen-Investition in Biathlonstadion im Bayerwald

Das Hohenzollern-Skistadion am Großen Arbersee, ein Biathlonstadion, soll in den nächsten zwei Jahren weiter ausgebaut und verbessert werden. Dafür sollen rund 2,5 Millionen Euro ausgegeben werden. Der Landkreis Regen will die Investitionssumme mit einer Bürgschaft in dieser Höhe absichern.

Endgültige Entscheidung im Kreistag

Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Endgültig entscheiden muss darüber allerdings noch der Kreistag in seiner nächsten Plenumssitzung. Die Bürgschaft würde aber nur die Vorfinanzierung absichern, denn für die ganzen Maßnahmen gibt es hohe Zuschüsse: 1,3 Millionen Euro vom Freistaat Bayern und rund 650.000 Euro vom Bund. Der Landkreis Regen müsste rund 450.000 Eigenanteil tragen.

Beschneiungsanlage und Schneelager

Die insgesamt 2,5 Millionen Euro sollen unter anderem in eine Beschneiungsanlage, einen Schneespeicherteich und ein Schneelager investiert werden. Außerdem sollen eine Container- und Fahrzeughalle, ein Containerdorf und ein Sportler-Tunnel gebaut werden. Zusätzlich sind weitere Verbesserungen geplant, zum Beispiel eine Schießstandbegrenzung oder eine Erweiterung des Parkplatzes.

Kritische Fragen zur Naturverträglichkeit

Kritische Nachfragen gab es zum Beispiel zur Naturverträglichkeit. Trotzdem stimmte die Mehrheit im Kreisausschuss schließlich für den Ausbau des Biathlonstadions. Endgültig entscheiden muss jetzt der Regener Kreistag.