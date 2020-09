Weitere geheimnisvolle Galerie im Wald entdeckt

Die sogenannte "Blue Gallery" in Uehlfeld ist vielleicht ein Drittel so groß wie die geheimnisvolle "Hidden Gallery" im Lonnerstädter Ortsteil Mailach. Rund vier Kilometer Wald liegen zwischen den beiden. Eines ist aber klar: die Kunstwerke stammen von der gleichen Person oder den gleichen Personen.

Alles in blau

Die Hütte ist stark verfallen, überall gibt es Spinnweben, im Holzboden sind einige Löcher und auf der Tür steht sogar der Hinweis, dass sie "unbenutzbar" sei. Direkt neben dem Eingang steht mit schwarzer Blockschrift "Blue Gallery" auf einem rechteckigen blauen Holzschild. Im Innern folgen vier Werke – alle in blau.

Steckte Donald Trump die Welt in Brand?

An der rechten Wand ist mit Nägeln und blauem Faden eine Weltkarte entstanden. Ein Stück Faden hängt herunter, eine gemalte Hand mit Feuerzug direkt darunter. "Who set the World on fire?" ist das Werk betitelt, ebenfalls auf einer blauen Holztafel. Gegenüber wurde US-Präsident Donald Trump im Street-Art Stil auf die Holzwand gemalt. Er hält eine Schere in der Hand. "Who set the World on fire? – 2" heißt das Werk. Es erinnert stilistisch an den Britischen Street-Art Künstler Banksy. Neben dem einzigen Fenster der Hütte ist das Werk "It’s a Trap": Drei Mausefallen, die je einen Fünfhundert-Euro-Schein abbilden. Allerdings fehlt hier inzwischen eine Mausefalle – Überreste weisen aber darauf hin, dass es einmal drei waren. Der Spruch "It's a Trap" ist häufig in der anderen Galerie im Wald zu lesen – vielleicht ein Bezug? Das vierte Werk ist eine Art gepolsterte Liege, die hochkant an der Wand befestigt wurde. Daneben wurden einige Teelichter, eine leere Kondompackung und ein Zigarettenstummel aufgeklebt. "Sorry Marc" steht daneben.