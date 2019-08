Weitere Flüchtlinge ziehen nach Mering

Im Laufe dieser Woche kommen 44 weitere Flüchtlinge in die Flüchtlingsunterkunft der Marktgemeinde Mering bei Augsburg. Das hat die Regierung von Schwaben dem BR mitgeteilt. Die Hälfte von ihnen stammt demnach aus der Türkei, die andere Hälfte aus Nigeria und Gambia. Damit hat die Unterkunft knapp 100 Bewohner.

Unterkunft für Familien und allein reisende Frauen

Am Ende sollen rund 150 Flüchtlinge in Mering untergebracht werden, vorwiegend Familien und allein reisende Frauen mit Kindern. Das hatte vergangene Woche auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einem Rundgang durch das Gebäude nochmals deutlich gemacht. Der Meringer Bürgermeister Hans-Dieter Kandler (SPD) ist erleichtert, dass es sich nicht um allein reisende Männer handelt. "Wir haben das Glück, dass wir hauptsächlich Familien bekommen."

Damit spielt er darauf an, dass manche junge Männer in anderen Flüchtlingsunterkünften schon für Probleme gesorgt haben. Die Meringer Unterkunft sei "hervorragend hergerichtet", sagt Kandler. Die Mitarbeiter seien qualifiziert. Und es gebe einen Ansprechpartner sowohl für Bewohner als auch für Anwohner.

Zu Beginn noch große Bedenken

Als die Pläne für die neue Unterkunft im Landkreis Aichach-Friedberg Anfang März bekannt wurden, war die Aufregung in Mering groß. Anwohner führten Sicherheitsbedenken an, Kommunalpolitiker zeigten sich überrascht von der Entscheidung der Regierung von Schwaben.

Inzwischen scheint sich die Lage etwas beruhigt zu haben. Bürgermeister Kandler sagte dem BR, die Flüchtlinge seien nun einmal da und müssten "menschenwürdig untergebracht werden".

Die Unterkunft liegt am Ortsrand von Mering, gleich in der Nähe sind Wohnhäuser. Privates Sicherheitspersonal ist rund um die Uhr im Einsatz. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Anwohner und Flüchtlinge miteinander in Kontakt kommen. Der Ansprechpartner soll auch dafür da sein, Ehrenamtliche zu koordinieren.