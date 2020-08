Weitere Fliegerbomben an der A3? Grabungsarbeiten am Sonntag

Im Bereich Neutraubling (Lkr. Regensburg) werden noch mehrere Weltkriegsbomben im Boden vermutet, die im Zuge des A3-Ausbaus freigelegt würden. Deswegen sind für kommenden Sonntag Sondierungsarbeiten geplant, um mehrere Verdachtsstellen auf Kampfmittel zu überprüfen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

Evakuierungen und Sperrungen möglich

Sollte sich der Verdacht bestätigen und Blindgänger gefunden werden, könne es demnach auch zu Sperrungen und Evakuierungen kommen. Womöglich wäre auch die A3 davon betroffen. Um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, wurden die Grabungsarbeiten auf den Sonntagmorgen um 8 Uhr gelegt.

Notunterkunft und Bürgertelefon eingerichtet

Für den Fall eines Bombenfundes wurde bereits eine mögliche Notunterkunft für Evakuierte festgelegt, sie befindet sich in der Josef-Hofmann-Grundschule in Neutraubling. Außerdem haben die betroffenen Gemeinden Neutraubling und Barbing bereits jetzt ein Bürgertelefon eingerichtet. Das Bürgertelefon Neutraubling ist täglich von 9 bis 18 Uhr unter 0175/69 111 23 zu erreichen, das Bürgertelefon Barbing täglich von 9 bis 18 Uhr unter 09401/9229 10.

Immer wieder Fliegerbomben im Boden

Neutraubling war im Zweiten Weltkrieg besonders stark von Bombenabwürfen betroffen. Deswegen wurden hier seit Beginn der Baumaßnahmen an der A3 immer wieder Blindgänger gefunden. Auch vor wenigen Tagen sondierte eine Spezialfirma das Gebiet und stellte dabei im Erdreich an drei Stellen in unmittelbarer Nähe zur A3 mögliche Kampfmittel fest.