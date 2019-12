Weitere Festnahmen nach tödlichem Streit in Augsburg

Innenminister Herrmann zeigt sich mit Fahndungserfolg zufrieden

Innenminister Herrmann lobte die Ermittlungen und die schnellen Fahndungserfolge: "Ich bin sehr dankbar, dass die Augsburger Kriminalpolizei die Täter so schnell ausfindig gemacht hat. Hier ist natürlich auch die Videoüberwachung sehr hilfreich gewesen", so Herrmann gegenüber dem BR. Der genaue Tathergang werde nun sorgfältig ermittelt. "Es kam offensichtlich zu einem Streit auf offener Straße und völlig unverhofft zu einem Schlag, beziehungsweise dem tätlichen Angriff aus der Tätergruppe heraus."

Streitursache nicht bekannt

Warum es zur Auseinandersetzung zwischen den befreundeten Ehepaaren und den jungen Männern kam, ist bisher nicht bekannt. Im Verlauf des Streits, der zunächst verbal erfolgte, wurde der 49-jährige Feuerwehrmann am Kopf verletzt und stürzte zu Boden. Die Wiederbelebungsversuche der Notärzte blieben erfolglos, der Mann verstarb noch im Rettungswagen. Auch sein 50-jähriger Begleiter wurde geschlagen und im Gesicht verletzt, die beiden Frauen wurden jedoch nicht attackiert.

Feuerwehr trauert um Kollegen

Indessen ist in Augsburg und in ganz Bayern die Betroffenheit groß. Der gewaltsame Tod des Feuerwehrmanns bestürzt viele Menschen. Kollegen des Toten stehen unter Schock. Am Tatort nahmen sie Abschied und gedachten dem 49-Jährigen. Viele Augsburger legen Blumen nieder und zünden Kerzen an.

Innenminister Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Söder zeigten sich fassungslos. "Was mich wirklich aufgewühlt hat, ist, dass in Augsburg ein friedfertiger Bürger totgeschlagen wurde, schlichtweg totgeschlagen wurde", sagte Innenminister Horst Seehofer im BR Fernsehen.

"Wir alle sind erschüttert über die schreckliche Gewalttat in Augsburg", sagte Markus Söder. "Unser aller Mitgefühl gebührt den Angehörigen des Feuerwehrmanns, der am Freitagabend Opfer eines brutalen Angriffs geworden ist."