Weitere Festnahme nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Augsburg

Am Dienstag (25.9.2018) wurden laut Polizei Schwaben Nord in zwei Flüchtlingsunterkünften in Augsburg und in Friedberg DNA-Proben von mehreren männlichen Bewohnern genommen, anschließend wurde ein Mann festgenommen.

DNA-Untersuchungen in Flüchtlingsunterkünften

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte die DNA-Reihenuntersuchungen beim Amtsgericht Augsburg beantragt, weil ein 15-jähriges Mädchen Anfang Juli in einer Asylbewerberunterkunft in Augsburg von mehreren arabischstämmigen Männern vergewaltigt worden sein soll.

Opfer soll Drogen konsumiert haben

Das Mädchen war nach Informationen der Polizei mit einem 17-jährigen Afghanen in die Augsburger Unterkunft gegangen und hat dort einen Joint geraucht, anschließend konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Das Mädchen wurde später in einem hilflosem Zustand in Lechhausen angetroffen und in eine Kinderklinik gefahren. Dort wurde laut Polizei neben der Rauschgiftintoxikation auch der Verdacht des sexuellen Missbrauchs bestätigt.

Insgesamt drei mutmaßliche Täter in Haft

Bereits kurz nach der Tat wurde der 17-jährige Afghane mit dem das Mädchen in die Asylbewerberunterkunft gegangen war und ein 20-jähriger Afghane festgenommen. Damit sind jetzt drei mutmaßliche Täter in Haft.