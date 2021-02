Weitere Fälle von Geflügelpest im Landkreis Haßberge

Nach drei Fällen Mitte Januar sind jetzt drei weitere Wildvögel in Haßurt gefunden worden, die an der Geflügelpest verendet sind. Die toten Tiere, ein Rebhuhn und zwei Schwäne, wurden im Laufe der vergangenen Woche am Wörthsee bei Haßfurt entdeckt, so das Landratsamt. Dort waren bereits am 19. Januar drei tote Schwäne gefunden worden.

Landratsamt ordnet Stallpflicht für Geflügel an

Eine Untersuchung der Tiere durch das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald hatte ergeben, dass sich die Schwäne mit dem Vogelgrippe-Virus vom Typ H5N8 infiziert hatten. Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Vogelgrippe hat das Veterinäramt am 26. Januar verfügt, dass sämtliches Geflügel im Landkreis Haßberge im Stall zu halten ist.

Betriebe, die gegen die Stallpflicht verstoßen, können mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro belegt werden. Das Landratsamt Haßberge bittet die Bürger, verendete Wasser- und Raubvögel nicht zu berühren oder zu bewegen, die Tiere aber dem Veterinäramt zu melden.

Wasservögel als Überträger

Die Infektionskrankheit kommt vor allem bei Wasservögeln vor. Bei Hühnern und Puten werden die höchsten Erkrankungs- und Sterberaten beobachtet – teilweise bis zu 100 Prozent. Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird daher staatlich bekämpft.